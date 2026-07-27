Nasdaq простыми словами: почему за этим индексом следит весь мир

Nasdaq – один из самых известных фондовых индексов в мире и важный ориентир для инвесторов. Именно он отражает динамику крупнейших технологических компаний и зачастую задает настроение всему фондовому рынку.

Что такое Nasdaq и как формируется индекс

Nasdaq – это одна из крупнейших фондовых бирж в мире, а также название ряда биржевых индексов, самым известным из которых является Nasdaq Composite, сообщает ITstatti. Он отражает динамику более 3 000 акций, торгуемых на бирже Nasdaq, поэтому считается одним из ключевых показателей состояния американского фондового рынка.

Индекс имеет взвешивание по рыночной капитализации. Это означает, что наибольшее влияние на его изменение оказывают компании с самой высокой рыночной стоимостью. Именно поэтому существенные колебания акций таких корпораций, как Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta или Tesla, могут заметно влиять на значение Nasdaq.

Из-за высокой концентрации технологических компаний Nasdaq часто называют главным индикатором состояния технологического сектора США. В то же время в индекс входят также компании из отраслей здравоохранения, потребительских товаров, промышленности, финансов и телекоммуникаций.

Почему инвесторы следят за Nasdaq

Для инвесторов Nasdaq является одним из важнейших ориентиров при оценке настроений на рынке. Если индекс активно растет, это обычно свидетельствует о высоком спросе на акции компаний, разрабатывающих инновационные технологии, искусственный интеллект, облачные сервисы и цифровые продукты.

Кроме того, Nasdaq широко используется в качестве базового индекса для биржевых фондов (ETF), инвестиционных фондов и производных финансовых инструментов. Благодаря этому инвесторы могут вкладывать средства не в отдельные компании, а фактически в целую корзину акций, диверсифицируя свои риски.

В то же время высокая доля технологического сектора делает Nasdaq более волатильным по сравнению с другими популярными американскими индексами, такими как S&P 500 или Dow Jones Industrial Average. Именно поэтому в периоды экономической неопределенности или роста процентных ставок он может демонстрировать как стремительные подъемы, так и ощутимые падения. Для долгосрочных инвесторов Nasdaq остается одним из главных индикаторов развития мировых технологий и инновационного бизнеса.

Кстати, когда речь заходит о состоянии американской экономики или фондового рынка, одним из первых упоминают именно S&P 500. Этот показатель давно стал одним из ключевых ориентиров для инвесторов во всем мире, ведь он отражает динамику крупнейших компаний США.