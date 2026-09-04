Что стало бы с вложенными 1000 долларами через 15 лет: биткоин, Nvidia, Tesla, Apple и золото

Если бы 15 лет назад инвестор вложил 1000 долларов в различные популярные активы, сегодня результаты могли бы отличаться в тысячи раз. Наибольший доход среди приведенных вариантов демонстрирует биткойн, однако даже отдельные акции значительно опередили традиционные активы.

Биткойн значительно обогнал даже самые успешные акции

Согласно приведенным расчетам, 1000 долларов, вложенные 15 лет назад в биткоин, сегодня стоили бы около 8,97 миллиона долларов. Такой результат объясняется чрезвычайно низкой ценой криптовалюты в начале 2010-х годов и ее последующим многократным ростом.

Исторические данные показывают, насколько дешевым тогда был Биткойн: в сентябре 2011 года месячная цена BTC составляла около 5,09. В течение того же года криптовалюта пережила один из первых масштабных скачков – от уровней ниже 1 доллара в начале года до двузначных значений в последующие месяцы.

На втором месте, по данным Macrotrends, в таком сравнении оказалась Nvidia. 1000 долларов, вложенные в акции производителя чипов, превратились бы примерно в 735 тысяч долларов. Для корректного сравнения историческую стоимость акций необходимо учитывать с поправкой на многочисленные сплиты Nvidia, в частности масштабный сплит 10:1 в 2024 году.

Еще один исключительно успешный актив – Tesla. По приведенному расчету, первоначальные 1000 долларов превратились бы примерно в 231 тысячу долларов. Акции компании торговались на значительно более низких уровнях в 2011 году, а последующий рост Tesla сделал ее одной из самых прибыльных больших компаний для долгосрочных инвесторов.

Apple, S&P 500 и золото: стабильнее, но результат значительно меньше

Apple также продемонстрировала мощный долгосрочный рост. В приведенном сравнении 1000 долларов, вложенные в акции компании 15 лет назад, сегодня стоили бы около 29 тысяч долларов. Для Apple, как и для Nvidia, исторические котировки необходимо корректировать с учетом сплитов акций.

Для сравнения, инвестиция в S&P 500 дала бы значительно более скромный, но все равно положительный результат – примерно 8400 долларов. Индекс, охватывающий большие американские компании, традиционно используется в качестве одного из ключевых ориентиров для долгосрочного инвестирования и пассивных стратегий.

Наименьший результат среди приведенных активов демонстрирует золото – около 2150 долларов из начальных 1000 долларов. В то же время главная цель инвестиций в золото для многих инвесторов заключается не в максимальном приросте капитала, а в диверсификации портфеля и сохранении стоимости средств в периоды рыночной нестабильности.

Важно учитывать, что это историческое сравнение, а не прогноз будущей доходности. Итоговый результат зависит от конкретной даты покупки и продажи, а также от того, учитываются ли комиссии, налоги и дивиденды.

Если расположить активы по результату при стартовом капитале в 1000 долларов, картина будет выглядеть так:

Bitcoin – 8,97 миллиона долларов;

Nvidia – 735 тысяч долларов;

Tesla – 231 тысяча долларов;

Apple – 29 тысяч долларов;

S&P 500 – 8400 долларов;

золото – 2150 долларов.

Это хорошо иллюстрирует главный принцип инвестирования: высокая потенциальная доходность почти всегда сопровождается более высоким риском. Биткойн, Nvidia и Tesla в свое время демонстрировали колоссальный потенциал роста, но на пути к нынешним оценкам их цены переживали очень значительные падения.

Ранее мы писали, что биткойн за последние шесть лет пережил несколько масштабных циклов роста и падения, но в долгосрочной перспективе его цена остается значительно выше, чем в начале 2020 года. Если бы инвестор приобрел криптовалюту тогда и удерживал ее до августа 2026 года, его вложения выросли бы примерно в 8,8 раза.