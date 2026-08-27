Высокий сезон для вкладов: что будет со ставками по депозитам в начале сентября

С началом осени в Украине начинается новый этап борьбы банков за средства граждан. В период с 31 августа по 6 сентября финансовые учреждения начнут точечную корректировку условий по депозитам, адаптируясь к обновленным решениям регулятора.

Какие прогнозы по ставкам депозитов

Об особенностях депозитного рынка на рубеже августа и сентября специально для "24 Канала" рассказал банкир Дмитрий Замотаев; по его словам, с началом осени в Украине начнется новый этап борьбы банков за средства граждан. В период с 31 августа по 6 сентября финансовые учреждения начнут точечную корректировку условий по депозитам, адаптируясь к обновленным решениям регулятора.

Хотя одномоментного пересмотра доходности по всем программам ожидать не стоит, общая тенденция к росту ставок станет все более заметной.

Как отмечает Дмитрий Замотаев, финансовые учреждения вступают в фазу активной конкуренции за вкладчиков. Главной предпосылкой для нового процентного цикла стало повышение учетной ставки Нацбанка до 15,5%, а также изменение механизма размещения трехмесячных депозитных сертификатов. С 7 августа НБУ реализует их на процентных тендерах раз в две недели, что создает весомый экономический стимул для банков привлекать срочные гривневые средства населения.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Начало осени фактически открывает для банков "высокий сезон" конкуренции за средства вкладчиков, и хотя в период с 31 августа по 6 сентября повышение ставок вряд ли приобретет массовый и синхронный характер, сама тенденция будет становиться все более заметной.

Первая неделя сентября будет отмечена разным подходом участников рынка к формированию тарифной политики. Часть банков уже изменит условия срочных программ, тогда как другие будут держать августовские ставки, выжидая действий конкурентов.

Расслоение рынка и новые условия для клиентов

Дмитрий Замотаев объясняет такую ситуацию различиями в потребностях финучреждений в ресурсах: "Депозитный рынок не способен одновременно перестроиться за несколько дней, ведь у каждого банка своя потребность в ресурсах, структура пассивов, клиентская база и процентная политика. Именно поэтому первая неделя сентября, скорее всего, станет периодом своеобразного "расслоения"".

Однако этот процесс не будет длительным, и уже к концу сентября большинство активных участников рынка будут работать с обновленными ставками. Банки будут действовать выборочно, повышая доходность по наиболее востребованным срокам. Помимо базовой ставки важную роль будут играть дополнительные бонусы и удобство обслуживания.

Ожидается, что банки будут активнее использовать бонусы для новых вкладчиков, надбавки за открытие новых депозитов, специальные условия для вкладов, открытых через мобильные приложения, – отмечает специалист.

Он отмечает, что также будут предлагаться акционные продукты на отдельные временные промежутки

Каких ставок ожидать в начале сентября

В период с 31 августа по 6 сентября средний уровень доходности по гривневым вкладам в зависимости от срока будет колебаться преимущественно в пределах 13,5–15% годовых. Лучшие специальные предложения отдельных финансовых учреждений будут достигать 17–17,5%.

Сентябрь станет месяцем перенастройки рынка, когда банки окончательно сформируют собственную процентную политику. При этом главная интрига будет заключаться в том, за какие именно средства финучреждения будут готовы платить больше – за новых клиентов или за оформление вклада в мобильном приложении.

Кстати, ранее мы писали, что украинские банки осенью могут усилить конкуренцию за гривневые средства населения, потому что доходность отдельных депозитов может вырасти до 17,5–18% годовых. В то же время более дорогие деньги могут повлиять и на стоимость кредитов, а валютный рынок будет оставаться под контролем НБУ.