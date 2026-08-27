Высокий сезон для вкладов: что будет со ставками по депозитам в начале сентября
С началом осени в Украине начинается новый этап борьбы банков за средства граждан. В период с 31 августа по 6 сентября финансовые учреждения начнут точечную корректировку условий по депозитам, адаптируясь к обновленным решениям регулятора.
Какие прогнозы по ставкам депозитов
Об особенностях депозитного рынка на рубеже августа и сентября специально для "24 Канала" рассказал банкир Дмитрий Замотаев; по его словам, с началом осени в Украине начнется новый этап борьбы банков за средства граждан. В период с 31 августа по 6 сентября финансовые учреждения начнут точечную корректировку условий по депозитам, адаптируясь к обновленным решениям регулятора.
Хотя одномоментного пересмотра доходности по всем программам ожидать не стоит, общая тенденция к росту ставок станет все более заметной.
Как отмечает Дмитрий Замотаев, финансовые учреждения вступают в фазу активной конкуренции за вкладчиков. Главной предпосылкой для нового процентного цикла стало повышение учетной ставки Нацбанка до 15,5%, а также изменение механизма размещения трехмесячных депозитных сертификатов. С 7 августа НБУ реализует их на процентных тендерах раз в две недели, что создает весомый экономический стимул для банков привлекать срочные гривневые средства населения.
Начало осени фактически открывает для банков "высокий сезон" конкуренции за средства вкладчиков, и хотя в период с 31 августа по 6 сентября повышение ставок вряд ли приобретет массовый и синхронный характер, сама тенденция будет становиться все более заметной.
Первая неделя сентября будет отмечена разным подходом участников рынка к формированию тарифной политики. Часть банков уже изменит условия срочных программ, тогда как другие будут держать августовские ставки, выжидая действий конкурентов.
Расслоение рынка и новые условия для клиентов
Дмитрий Замотаев объясняет такую ситуацию различиями в потребностях финучреждений в ресурсах: "Депозитный рынок не способен одновременно перестроиться за несколько дней, ведь у каждого банка своя потребность в ресурсах, структура пассивов, клиентская база и процентная политика. Именно поэтому первая неделя сентября, скорее всего, станет периодом своеобразного "расслоения"".
Однако этот процесс не будет длительным, и уже к концу сентября большинство активных участников рынка будут работать с обновленными ставками. Банки будут действовать выборочно, повышая доходность по наиболее востребованным срокам. Помимо базовой ставки важную роль будут играть дополнительные бонусы и удобство обслуживания.
Ожидается, что банки будут активнее использовать бонусы для новых вкладчиков, надбавки за открытие новых депозитов, специальные условия для вкладов, открытых через мобильные приложения, – отмечает специалист.
Он отмечает, что также будут предлагаться акционные продукты на отдельные временные промежутки
Каких ставок ожидать в начале сентября
В период с 31 августа по 6 сентября средний уровень доходности по гривневым вкладам в зависимости от срока будет колебаться преимущественно в пределах 13,5–15% годовых. Лучшие специальные предложения отдельных финансовых учреждений будут достигать 17–17,5%.
Сентябрь станет месяцем перенастройки рынка, когда банки окончательно сформируют собственную процентную политику. При этом главная интрига будет заключаться в том, за какие именно средства финучреждения будут готовы платить больше – за новых клиентов или за оформление вклада в мобильном приложении.
Кстати, ранее мы писали, что украинские банки осенью могут усилить конкуренцию за гривневые средства населения, потому что доходность отдельных депозитов может вырасти до 17,5–18% годовых. В то же время более дорогие деньги могут повлиять и на стоимость кредитов, а валютный рынок будет оставаться под контролем НБУ.