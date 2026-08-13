Депозиты могут подорожать: какие ставки банки готовят для украинцев

Украинские банки могут начать постепенно повышать ставки по гривневым депозитам после изменения монетарных условий НБУ. Наиболее привлекательными для вкладчиков, по прогнозу эксперта, могут стать шестимесячные вклады со ставками до 17,5 – 18% годовых.

Как изменятся ставки по депозитам в августе

Повышение учетной ставки до 15,5% и установление предельной доходности трехмесячных депозитных сертификатов НБУ на уровне 19% могут стать основными факторами постепенного роста ставок по гривневым вкладам. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА.

По его словам, решение Национального банка фактически меняет ситуацию на депозитном рынке после нескольких месяцев относительной стабильности. Банки получили сигнал о возможном росте стоимости гривневых ресурсов, а значит, могут активнее конкурировать за средства вкладчиков.

Важные изменения НБУ ввел с 7 августа. Теперь банки будут покупать трехмесячные депозитные сертификаты на процентных тендерах, а фактическая ставка будет зависеть от результатов торгов. В то же время она не сможет превышать учетную ставку более чем на 3,5 процентных пункта – то есть в нынешних условиях предельная доходность составляет 19% годовых.

При этом доступ банков к такому инструменту и в дальнейшем будет зависеть от их активности в привлечении срочных гривневых депозитов населения.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Для получения более выгодного инструмента размещения ликвидности банкам придется активнее конкурировать за деньги вкладчиков. Именно конкуренция может стать той лакмусовой бумажкой, которая позволит потенциальным вкладчикам выбрать самую высокую ставку.

Эксперт ожидает, что в период с 17 по 23 августа влияние новых монетарных условий пока будет ограниченным. В то же время отдельные банки уже могут начать пересматривать условия депозитных программ.

Обычно финансовые учреждения не меняют всю линейку одновременно. Сначала могут вырасти ставки по отдельным срочным продуктам, предложениям для новых клиентов или депозитам для новых средств.

По прогнозу Замотаева, повышение будет умеренным и составит около 0,3–0,5 процентного пункта. В результате средняя доходность в зависимости от срока может вырасти до 13,5–15% годовых, тогда как максимальные ставки с учетом бонусов способны достичь 17,5%.

Какой депозит может быть самым выгодным

Наибольшая конкуренция между банками, вероятно, развернется за депозиты сроком от трех до девяти месяцев. Для банков они позволяют получить относительно стабильное финансирование, а вкладчикам – не блокировать средства на слишком длительный период.

Особое внимание эксперт советует обратить на шестимесячные депозиты. Такой срок позволяет зафиксировать повышенную ставку до конца зимы, но при этом сохраняет определенную финансовую гибкость.

Например, если положить деньги на полгода под 17,5% годовых, начисленный доход составит 8,75% от суммы вклада. После уплаты 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора чистая прибыль составит около 6,74%.

При ставке 18% годовых чистая доходность за шесть месяцев составит примерно 6,93%.

Таким образом, депозит под 17,5–18% годовых может обеспечить вкладчику положительную реальную доходность даже при ускорении инфляции. По расчетам эксперта, такой вклад способен компенсировать рост потребительских цен примерно на 6,7–6,9% за полгода.

Депозит также может стать альтернативой покупке иностранной валюты. При базовом курсе около 44,7 гривны за доллар чистый доход от шестимесячного вклада под 17,5–18% будет примерно эквивалентен росту курса до 47,7–47,8 гривны за доллар.

То есть покупка долларов вместо депозита может оказаться выгоднее, если через полгода курс превысит этот ориентир. При этом нужно учитывать разницу между курсами покупки и продажи валюты.

В то же время Замотаев советует вкладчикам не ориентироваться исключительно на самую высокую ставку. Перед оформлением депозита стоит проверить, распространяется ли ставка на всю сумму или действует она только для новых средств, какова минимальная сумма, разрешено ли пополнение, когда выплачиваются проценты и можно ли досрочно забрать деньги.

Нередко ставка на 0,5–1 процентный пункт ниже оказывается более практичной, если вклад предусматривает пополнение или ежемесячную выплату дохода, – пояснил эксперт.

Таким образом, депозитный рынок во второй половине августа может постепенно перейти к новому этапу конкуренции за деньги населения. Средние ставки могут достигать 13,5–15% годовых, а самые привлекательные предложения – до 17,5–18%, что делает гривневые вклады одним из вариантов сохранения сбережений в условиях инфляции и умеренных курсовых колебаний.