Как использовать ChatGPT для анализа акций: практический алгоритм

ChatGPT может существенно упростить анализ компаний: помочь разобраться в финансовой отчетности, сравнить конкурентов и выявить слабые места в инвестиционной идее. В то же время искусственный интеллект не гарантирует правильности выводов, поэтому его ответы необходимо проверять по первоисточникам.

Что именно можно поручить ChatGPT при анализе акций

Прежде чем покупать акции компании, инвестору необходимо проанализировать значительный объем информации: финансовые результаты, долговую нагрузку, динамику выручки и прибыли, перспективы отрасли, конкурентов и риски, пишет Reuters. Именно на этом этапе ChatGPT может быть полезен в качестве инструмента для структурирования информации и поиска закономерностей.

Например, инвестор может предоставить ChatGPT финансовую отчетность компании и попросить выделить ключевые показатели: выручку, чистую прибыль, операционную маржу, свободный денежный поток, долг и их динамику за несколько лет. ChatGPT также может помочь преобразовать большой массив цифр в понятную таблицу или объяснить, почему изменился тот или иной показатель.

Отдельно можно попросить ИИ проанализировать бизнес-модель компании. Например: "Объясни, как компания зарабатывает деньги, каковы ее основные источники дохода и какие факторы могут больше всего повлиять на прибыль в ближайшие годы".

Еще один полезный сценарий – сравнение компании с конкурентами. Можно сформулировать запрос примерно так: "Сравни Nvidia, AMD и Broadcom по темпам роста выручки, маржинальности, долгу и оценке акций. Определи сильные и слабые стороны каждой компании". После этого полученные цифры стоит проверить по официальной отчетности и данным биржи.

OpenAI отдельно отмечает, что ChatGPT может использоваться для финансового анализа, бенчмаркинга, анализа рынка и конкурентов. Для более глубокой работы с актуальной информацией компания рекомендует использовать веб-поиск или Deep Research.

Полезно также просить ChatGPT не подтверждать вашу инвестиционную идею, а оспаривать ее. Например, вместо запроса "Почему акции компании могут вырасти?" лучше написать: "Назови пять аргументов против покупки этой акции и объясни, какие из них являются наиболее серьезными".

Такой подход помогает избежать эффекта подтверждения собственного мнения. Если инвестор уже убежден, что акция недооценена, ИИ можно использовать для поиска фактов, опровергающих эту гипотезу.

Как правильно формулировать запросы и проверять ответы ИИ

Качество анализа в значительной степени зависит от того, какие именно данные получает ChatGPT. Чем конкретнее запрос и четче критерии, тем полезнее может быть результат.

Вместо общего "Стоит ли покупать акции Apple?" лучше сформулировать задачу подробнее:

"Проанализируй Apple как долгосрочную инвестицию. Оцени темпы роста выручки и прибыли за последние 5 лет, операционную маржу, свободный денежный поток, долговую нагрузку и оценку акций. Отдельно назови пять ключевых рисков. Не давай однозначной рекомендации покупать или продавать акции".

Также можно попросить модель работать в формате инвестиционного чек-листа: фундаментальные показатели; конкурентные преимущества; риски; оценка; сценарии роста; аргументы против инвестиции.

Особенно полезен анализ загруженных документов. ChatGPT способен работать с таблицами и файлами, однако OpenAI предупреждает, что сложные или отсканированные документы могут анализироваться неточно. Если речь идет о точных цифрах, лучше предоставлять структурированные таблицы или текстовые данные и отдельно проверять результаты.

Главное правило – не воспринимать ответ ChatGPT как готовый инвестиционный сигнал. SEC, NASAA и FINRA предупреждают, что ИИ может генерировать неточную, неполную или устаревшую информацию, а иногда даже выдумывать факты. Регуляторы советуют проверять первоисточники и не полагаться исключительно на информацию, полученную от ИИ, при принятии инвестиционных решений.

Поэтому после получения анализа стоит проверить ключевые цифры в финансовой отчетности самой компании, документах регуляторов, биржевых данных и других надежных источниках. Если ChatGPT ссылается на конкретное исследование или документ, нужно убедиться, что такой источник действительно существует и содержит именно ту информацию, на которую ссылается модель.

Важно помнить и о конфиденциальности. Не стоит без необходимости передавать ИИ пароли, данные банковских карт, брокерские реквизиты или другую конфиденциальную информацию.

Таким образом, лучшая роль ChatGPT для инвестора – не замена финансового аналитика, а его цифровой помощник. Он может быстрее структурировать отчетность, сравнивать компании, генерировать сценарии и задавать неудобные вопросы по поводу инвестиционной идеи, но окончательное решение и проверка фактов остаются за самим инвестором.

Кстати, ранее мы писали, что ChatGPT можно использовать не только для поиска общей информации, но и для структурирования инвестиционных исследований, сравнения активов и проверки собственных идей. В то же время ответы искусственного интеллекта не стоит воспринимать как готовые инвестиционные рекомендации без проверки данных и источников.