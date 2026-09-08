Бум на рынке облигаций: почему мировые гиганты массово привлекают миллиарды долларов заемных средств

Мировые корпорации и крупнейшие банки Азиатско-Тихоокеанского региона вызвали настоящий бум на рынке долларовых облигаций, пытаясь привлечь долговое финансирование в преддверии возможного повышения процентных ставок. Только в США на этой неделе ожидается выпуск корпоративных облигаций на впечатляющую сумму в 70 миллиардов долларов.

Почему бизнес массово привлекает заемные средства

Как сообщает издание Bloomberg, более 10 больших эмитентов в регионе уже выстроились в очередь за капиталом. Среди них оказался крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group, который планирует продать облигации на 3,5 миллиарда долларов, а также финансовые гиганты Mizuho Financial Group, Commonwealth Bank of Australia и производитель медицинского оборудования Olympus.

Компании спешат воспользоваться благоприятным окном возможностей, поскольку на рынке сохраняется высокий спрос со стороны инвесторов и относительная стабильность. Главной движущей силой такой спешки являются ожидания действий Федеральной резервной системы США, которая может в течение длительного времени удерживать высокие процентные ставки или даже поднять их из-за устойчивой инфляции.

Облигации – это долговые ценные бумаги, по которым компании занимают деньги у инвесторов под определенный процент. Благодаря высоким ставкам инвесторы сейчас могут зафиксировать среднюю доходность около 5,5% годовых по качественным долларовым корпоративным бумагам, что делает такие вложения очень привлекательными.

"Поскольку ставки в США могут оставаться на более высоком уровне дольше, эмитенты стремятся продвигаться вперед с финансированием. Кредитные спреды по-прежнему узкие, а настроение на рынке остается сильным", – отметила руководительница азиатской стратегии CreditSights в Сингапуре Зерлина Зенг.

В то же время колоссальное влияние на рынок облигаций оказывает развитие искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. Технологические гиганты привлекают рекордные средства для финансирования строительства дата-центров и вычислительных мощностей.

Роль технологического сектора и искусственного интеллекта

По оценкам аналитиков Bloomberg Intelligence, большие технологические компании, такие как Alphabet, могут потратить до 6 триллионов долларов на капитальные расходы к 2030 году. Для этого они активно выходят на глобальные рынки заемного капитала.

"Компании активно используют рынок облигаций для финансирования строительства центров обработки данных, инфраструктуры и вычислительных мощностей. Этот аппетит подтолкнул глобальный выпуск корпоративных облигаций к рекордным уровням", – подчеркнула руководитель подразделения облигаций Greater China в Citigroup Сикси Сун.

Такая активность свидетельствует о том, что глобальный бизнес готовится к периоду дорогих денег, пытаясь зафиксировать выгодные условия займов уже сейчас.

Ранее мы сообщали, что американский технологический гигант Nvidia объявил о покупке популярной платформы для разработчиков искусственного интеллекта Hugging Face за 12,93 миллиарда долларов. Эта сделка станет одной из крупнейших в истории компании и должна укрепить ее позиции на рынке открытых моделей искусственного интеллекта.