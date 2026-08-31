Биткоин застрял на отметке 78 тысяч долларов: готовится ли BTC к новому скачку

В конце августа биткоин торгуется в районе отметки 78 тысяч долларов после мощного ралли, которое за последние недели резко изменило настроения инвесторов. В ближайшие дни главным испытанием для BTC станет способность удержать поддержку около 76 – 77 тысяч долларов и вновь преодолеть отметку в 80 тысяч.

Сколько сейчас стоит биткоин

По состоянию на 31 августа 2026 года биткоин стоит около 78,1 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, цена BTC находилась на уровне 78 070 долларов, а его рыночная капитализация составляла примерно 1,57 триллиона долларов.

При этом криптовалюта в последние дни находится в фазе консолидации после очень сильного роста. В августе биткоин существенно восстановился: 25 августа его цена поднялась выше 80 тысяч долларов, а месячный рост на тот момент составлял около 28%.

Одним из катализаторов ралли стали ожидания повышения ликвидности на финансовых рынках после решения Министерства финансов США увеличить выкуп долгосрочных казначейских облигаций. Дополнительную поддержку криптовалюте оказали ослабление доллара и позитивные ожидания относительно регулирования цифровых активов в США.

Еще одним важным фактором стал приток средств в спотовые биткоин-ETF. За семь торговых сессий до 27 августа инвесторы направили в такие фонды около 2,5 миллиарда долларов – это был лучший показатель с октября.

В то же время после такого стремительного роста рынок может перейти к паузе. Это означает, что даже при сохранении положительного тренда инвесторам стоит быть готовыми к краткосрочным откатам.

Что может произойти с BTC в ближайшие дни

В краткосрочной перспективе биткоин оказался между несколькими важными ценовыми уровнями. Технический анализ Investing.com указывает на зону поддержки примерно в 76 200 – 77 тысяч долларов. Если покупатели смогут удержать этот диапазон, у биткоина появится возможность вновь протестировать отметку в 79 тысяч долларов, а затем и 81 тысячу долларов.

В то же время закрепление выше 80 тысяч долларов может стать важным сигналом для продолжения восходящего движения. Ранее именно эта отметка была серьезной зоной сопротивления, которую BTC уже тестировал после августовского ралли.

Существует и риск негативного сценария. Если продавцы продавят биткоин ниже 76 200 – 77 тысяч долларов, внимание рынка может сместиться к более низким уровням. В то же время техническая картина пока не свидетельствует о гарантированном развороте тренда: биткоин остается выше долгосрочных средних значений, хотя краткосрочный импульс ослаб.

Дополнительным источником неопределенности останется политика Федеральной резервной системы США. После жесткой риторики председателя ФРС Кевина Варша рынок начал активнее учитывать возможность повышения ставки в сентябре. По состоянию на 31 августа фьючерсы оценивали вероятность такого шага примерно в 58%, поэтому вопрос ставок может вызывать резкие колебания курса BTC.

На ситуацию также будет влиять геополитика. 31 августа после нового обострения на Ближнем Востоке биткоин оставался на отметке 77,6 тысячи, в то время как нефть дорожала, а фондовые рынки слабели. Пока реакция BTC на это событие была относительно сдержанной, однако дальнейшая эскалация может повысить общую волатильность финансовых рынков.

Таким образом, ближайшие дни могут стать испытанием для августовского ралли. Для положительного сценария биткоину необходимо удержаться в районе 76–77 тысяч долларов и вернуться выше 80 тысяч долларов, тогда как падение ниже ключевой поддержки усилит риски более глубокой коррекции. В то же время это лишь рыночные сценарии, а не гарантированный прогноз цены.

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