Фондовый рынок США просел: Amazon и Alphabet потянули индексы вниз

Американские фондовые индексы завершили торги 11 августа снижением, а инвесторы стали более осторожными из-за обострения ситуации вокруг Ирана. В то же время рост цен на нефть усилил опасения относительно инфляции и дальнейших решений Федеральной резервной системы США.

Уолл-стрит завершила торги падением

По итогам сессии S&P 500 снизился на 0,32% – до 7 728,20 пункта, Nasdaq потерял 0,6% и завершил день на отметке 26 445,45 пункта, сообщает Reuters. Dow Jones Industrial Average просел на 0,34% – до 53 791,85 пункта.

Одним из факторов давления на рынок стали опасения относительно перспектив достижения соглашений, которые могли бы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Новоназначенный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока США не изменят свою политику и не согласятся на условия Ирана по прекращению войны.

На этом фоне фьючерсы на нефть Brent держались вблизи максимумов примерно за неделю. Энергетический сектор S&P 500 вырос на 1,1%.

По словам инвестиционного стратега Baird Росса Мейфилда, неопределенность вокруг конфликта поддерживает цены на нефть. В то же время он отметил, что рынок уже не реагирует на обострение ситуации так сильно, как можно было бы ожидать.

Среди больших компаний больше всего на основные индексы давили Amazon, чьи акции подешевели на 2,1%, и Alphabet – ее акции упали на 3,8%. Акции SpaceX снизились почти на 4%.

В то же время часть финансового сектора продемонстрировала положительную динамику. Apollo Global подскочила на 6,2%, а Blackstone прибавила почти 4%. Компании входят в группу финансовых учреждений, которые вместе с Nvidia создали платформы для финансирования вычислительных мощностей, рассчитанные на мобилизацию более 500 миллиардов долларов.

Инфляция и нефть могут повлиять на решение ФРС

Несмотря на падение во вторник, американский рынок остается близким к историческим максимумам. На прошлой неделе S&P 500 обновил рекорд благодаря сильным квартальным результатам компаний.

Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказывали признаки того, что большие расходы Microsoft и Amazon на центры обработки данных для искусственного интеллекта начинают приносить результаты.

Теперь внимание рынка переключается на макроэкономическую статистику. В течение следующих двух дней США опубликуют данные по потребительской и производственной инфляции. Они могут существенно повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы.

По данным CME FedWatch, трейдеры пока разделились в оценках вероятности повышения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании.

Дополнительной проблемой для центральных банков может стать рост стоимости энергоносителей из-за конфликта вокруг Ирана. Подорожавшая нефть способна усилить инфляционное давление и одновременно осложнить принятие решений регуляторами по процентным ставкам.

Отдельные компании также понесли значительные потери из-за корпоративных новостей. Акции спортивного бренда On обвалились на 20,3% после того, как компания не оправдала прогнозов по продажам. Акции LNG-компании Venture Global подешевели на 7,3% после того, как ее выручка за второй квартал оказалась немного ниже ожиданий аналитиков.

В целом торговая активность на американских биржах была относительно низкой: инвесторы в течение сессии проторговали около 15 миллиардов акций против среднего показателя в 17,6 миллиарда за предыдущие 20 торговых сессий.