Alibaba бросает вызов Nvidia: китайский гигант разрабатывает супермодель ИИ и собственный чип

Китайская корпорация Alibaba объявила о разработке сверхмощной модели искусственного интеллекта, которая в четыре раза превосходит ее нынешний флагман, а также представила собственный новейший процессор. Этот шаг призван создать отечественную альтернативу продукции Nvidia в условиях санкций и уже привел к росту акций компании на 5%.

Alibaba активизирует разработку ИИ

Как сообщает информационное агентство Reuters, китайский технологический гигант Alibaba объявил о масштабной экспансии в сферу искусственного интеллекта. Это произошло во время ежегодной конференции Apsara в Ханчжоу.

По словам исполнительного директора компании Эдди Ву, разработчики готовят новое поколение систем с объемом от 5 до 10 триллионов параметров. Параметры определяют сложность и вычислительные возможности алгоритма – чем их больше, тем более сложные задачи способен выполнять искусственный интеллект. Для сравнения: нынешний флагман компании Qwen 3.8 Max имеет 2,4 триллиона параметров.

По-настоящему революционные продукты эры машинного интеллекта еще не появились,

– подчеркнул Эдди Ву.

По его мнению, развитие технологий сравнимо с промышленной революцией, а в будущем машины будут производить в 1000 раз больше вычислений и решений, чем все человечество, взятое вместе.

Собственный чип Zhenwu V900 и противостояние санкциям

Наряду с программными решениями Alibaba представила собственный процессор Zhenwu V900, разработанный ее полупроводниковым подразделением T-Head. Новый чип в три раза производительнее своего предшественника M890 и может объединяться в кластеры до 500 тысяч единиц для обучения крупнейших систем искусственного интеллекта.

Массовое производство и коммерческий запуск Zhenwu V900 запланированы на первый квартал 2027 года. В компании рассчитывают на существенный рост поставок собственных микросхем, что позволит китайским предприятиям уменьшить зависимость от американских технологий в условиях жестких экспортных ограничений со стороны США.

На фоне объявленных планов акции Alibaba на Гонконгской фондовой бирже выросли на 5,1%, достигнув самого высокого уровня за последний месяц. В то же время компания планирует увеличить мощность своих дата-центров Alibaba Cloud до более чем 20 гигаватт к 2032 году, чтобы справиться с высоким спросом на вычислительные ресурсы.