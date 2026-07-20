Заработали миллиарды на падении SpaceX: как инвесторы переиграли рынок

После громкого выхода SpaceX на биржу все больше инвесторов начали зарабатывать не на росте, а на падении акций компании. Всего за месяц шорт-продавцы получили около 4 миллиардов долларов бумажной прибыли, воспользовавшись резким обвалом котировок.

Как инвесторы заработали миллиарды на падении акций SpaceX

Менее чем через месяц после дебюта на фондовом рынке акции SpaceX оказались под сильным давлением продавцов, сообщает Financial Times. Если на пике в июне акции стоили около 225 долларов, то впоследствии они потеряли почти 45% своей стоимости, а сейчас акции компании торгуются в районе 124 долларов, что ниже цены IPO в 135 долларов.

Состояние Илона Маска резко сократилось после стремительного падения стоимости акций SpaceX. Он стал первым человеком в истории, потерявшим около 500 миллиардов долларов собственного капитала.

Этот обвал акций позволил инвесторам, открывшим короткие позиции (short selling), получить около 4 миллиардов долларов бумажной прибыли. По данным S3 Partners, трейдеры брали акции в заем по высоким ценам, продавали их, а после падения котировок выкупали значительно дешевле, оставляя разницу себе.

Масштабы ставок против компании стали рекордными. Почти 30% из примерно 640 миллионов акций, доступных для торгов, уже находятся в коротких позициях. Только за последние десять дней этот показатель существенно вырос, что свидетельствует о сохранении пессимистических настроений среди части инвесторов.

Почему рынок остается пессимистичным в отношении SpaceX

Дополнительное давление на акции может возникнуть уже в ближайшее время из-за завершения lock-up period – периода, когда ранние инвесторы не имели права продавать свои акции. После его завершения на рынок потенциально могут выйти еще около 900 миллионов акций. Если спрос окажется недостаточным, это может вызвать новую волну снижения котировок.

Негативные сигналы поступают и с долгового рынка. Доходность 30-летних облигаций SpaceX поднялась примерно до 7,4%, а их рыночная цена снизилась до около 91% от номинала. В то же время выросла и стоимость страхования от дефолта (CDS), что свидетельствует о повышении оценки рисков инвесторами.

Впрочем, мнения аналитиков относительно будущего компании остаются разделившимися. Основатель Baron Capital Рональд Барон считает, что в перспективе 10–15 лет рыночная стоимость SpaceX может вырасти до 10–30 триллионов долларов. В свою очередь, аналитики Morningstar убеждены, что нынешняя оценка компании завышена и имеет признаки рыночного пузыря. Они оценивают справедливую стоимость акций примерно в 63 доллара, что почти вдвое ниже текущих котировок.