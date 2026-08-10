Акции SpaceX больше не покупают: мелкие инвесторы начали массово выходить из рынка

Мелкие инвесторы впервые после выхода SpaceX на биржу стали нетто-продавцами акций компании Илона Маска. Так изменились настроения, на фоне падения котировок и появления новых акций на рынке.

Мелкие инвесторы впервые начали продавать акции SpaceX

Розничные инвесторы, которые в течение нескольких недель активно поддерживали акции SpaceX после их громкого выхода на биржу, изменили стратегию, сообщает Reuters. 7 августа они продали акций компании Илона Маска на 4,5 миллиона долларов больше, чем приобрели.

По данным Vanda Research, это первый день с момента биржевого дебюта SpaceX в июне, когда мелкие инвесторы стали чистыми продавцами акций. До этого они преимущественно наращивали позиции, используя падение котировок для новых покупок.

Аналитик eToro Сэм Норт объясняет смену настроений несколькими факторами. По его словам, инвесторы могли частично зафиксировать прибыль, устать от удержания позиций или пересмотреть соотношение потенциальной прибыли и риска.

Особенно показательно то, что продажи произошли во время восстановления акций. Это может свидетельствовать о том, что часть инвесторов воспользовалась ростом котировок, чтобы забрать часть средств с позиций, а не продавала из-за паники.

В то же время нынешний отток остается относительно небольшим. Для сравнения: рекордный дневной чистый объем покупок акций SpaceX розничными инвесторами составил 144,6 миллиона долларов 16 июня.

SpaceX потеряла весь прирост после IPO

Изменение поведения мелких инвесторов происходит на фоне существенного отката акций SpaceX. После дебюта на бирже бумаги компании в июне росли максимум на 67% от стартовой цены IPO в 135 долларов.

Однако впоследствии котировки потеряли весь этот рост и в августе опустились более чем на 22% ниже цены первичного размещения. Акции закрывались ниже уровня IPO ежедневно с 16 июля.

Одним из факторов давления стал первый квартальный отчет SpaceX как публичной компании. Компания подчеркивала быструю окупаемость инвестиций в искусственный интеллект, однако инвесторов беспокоит, как долго прибыльный спутниковый бизнес Starlink сможет финансировать масштабные расходы на AI-инфраструктуру.

При этом розничные инвесторы остаются важной частью акционерной базы SpaceX. По меньшей мере 30% акций, доступных во время IPO, были зарезервированы именно для них.

Интерес к компании среди частных трейдеров также остается высоким. В начале недели SpaceX была шестым по популярности тикером на форуме Stocktwits, ориентированном на розничных инвесторов. За последнюю неделю компания стала вторым по количеству упоминаний тикером на Reddit-форуме r/WallStreetBets.

На настроения инвесторов может повлиять и изменение ликвидности акций. На прошлой неделе после завершения первого периода ограничений на продажу количество акций SpaceX, доступных для торговли на рынке, более чем удвоилось.

Таким образом, переход мелких инвесторов от покупок к продажам может стать важным сигналом для акций SpaceX. Пока объем продаж невелик, однако изменение поведения произошло после стремительного падения котировок и на фоне увеличения количества акций в свободном обращении.

Кстати, недавно акции SpaceX перешли к росту после того, как истек срок первого ограничения на продажу акций для сотрудников и ранних инвесторов. Несмотря на опасения относительно масштабной распродажи, акции компании Илона Маска выросли в цене на фоне рекордных объемов торгов.