Стоили в разы дешевле: как выросли акции Nvidia в 2026 году

Nvidia стала одним из главных победителей бума искусственного интеллекта в мире. В 2026 году акции компании выросли. Ее капитализация увеличилась примерно на 150 миллиардов долларов и достигла рекордного уровня.

Как выросла капитализация Nvidia

В конце июня акции компании находились в районе 200 долларов за штуку, а в течение первой половины июля торговались уже около 200–212 долларов, как свидетельствуют данные Investing.com.

Капитализация Nvidia за шесть месяцев 2026 года быстро выросла:

в начале года производитель микросхем стоил примерно 4,63 триллиона долларов;

а уже к концу июня его стоимость выросла до примерно 4,78 триллиона долларов.

Таким образом, за полгода компания прибавила примерно 150 миллиардов долларов к своей стоимости. Если считать в процентах, то это около 3,14%.

Благодаря стремительному росту Nvidia возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира по рыночной капитализации.

Ее ближайшим конкурентом остается Alphabet (материнская компания Google), чья капитализация оценивалась примерно в 4,5 триллиона долларов.

Как выросли акции компании

Нынешняя цена акций особенно впечатляет, если сравнить ее с показателями нескольких лет назад.

Еще в начале 2024 года акции Nvidia торговались по цене около 48 долларов за штуку .

. Однако в том же году они начали быстро дорожать и к концу декабря достигли около 134 долларов за акцию.

В 2026 году котировки уже превышают 200 долларов. То есть за этот период цена акций выросла в несколько раз.

Причиной стал огромный спрос в мире на чипы для искусственного интеллекта. Он позволил Nvidia стать ведущим поставщиком компонентов для ИИ-индустрии.

Таким образом, рост акций Nvidia остается одним из главных индикаторов того, продолжится ли бум искусственного интеллекта.

Напомним, еще около десяти лет назад NVIDIA в первую очередь воспринималась как производитель видеокарт для компьютерных игр. Однако со временем ее технологии стали критически важными для развития искусственного интеллекта, а недавно компания впервые возглавила мировой рынок сетевого оборудования для дата-центров.