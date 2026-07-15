Акции Meta резко изменили направление: инвесторы поверили в планы Цукерберга

Meta всего за две недели смогла восстановить курс своих акций после резкого падения в начале лета. Инвесторы положительно оценили то, что компания наконец раскрыла свои планы по использованию искусственного интеллекта.

Как взлетели акции Meta

В июле акции подорожали сразу на 17%, а Meta показала третий лучший результат среди компаний индекса S&P 500, пишет Bloomberg.

Кроме того, компания стремительно приближается к своему лучшему месячному результату за более чем год – с мая 2025 года.

И это при том, что еще в июне акции Meta подешевели на 11% и по итогам месяца оказались почти внизу списка компаний S&P 500.

В настоящее время акции компании находятся на том же уровне, что и в начале января, и демонстрируют значительное улучшение за первое полугодие, когда они потеряли 15% и были среди самых слабых в группе высокотехнологичных компаний США.

Почему произошел резкий разворот

Резкий разворот начался 1 июля 2026 года, когда появились сообщения о планах Meta относительно бизнеса в сфере облачных вычислений. Тогда акции компании прибавили сразу 8,8%.

А на прошлой неделе генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что компания рассматривает возможность сдачи в аренду части своей инфраструктуры для ИИ. Такое решение он объяснил высоким спросом на вычислительные мощности.

В то же время компания не так давно представила новую версию своей модели ИИ – Muse Spark 1.1 – с платным тарифом для разработчиков. Таким образом, Meta впервые решила взимать плату с компаний за доступ к своим разработкам.

По словам аналитиков, компания начала демонстрировать перспективность своей стратегии использования ИИ, поэтому инвесторы вновь находят причины для покупки акций Meta.

Если катализатор начинает работать, акции, торгующиеся по действительно заниженной оценке, как в случае с Meta, обладают большим потенциалом роста или могут вести себя как сжатая пружина,

– пояснил менеджер Gabelli Funds Джон Белтон.

В настоящее время Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении Meta. В частности, 73 из 79 аналитиков, следящих за ее акциями, дают рекомендацию "покупать".

Эксперты прогнозируют, что такими темпами акции компании вырастут более чем на 23% в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, падение акций Meta началось, в частности, из-за того, что компания не смогла убедительно показать, как будет использовать ИИ в своем бизнесе. Вместо этого компания продала облигации на 25 миллиардов долларов, чтобы профинансировать расходы на ИИ, в частности на дата-центры.

Это усилило опасения инвесторов, что масштабные расходы Meta на искусственный интеллект не принесут ожидаемой отдачи. Однако сейчас, похоже, Цукербергу все же удалось их убедить.