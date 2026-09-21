Рынки реагируют на улучшение отношений: акции и валюты подскочили после переговоров между США и Китаем

Акции и валюты развивающихся стран выросли после успешных переговоров между США и Китаем накануне саммита лидеров двух государств. Ключевой индекс MSCI для этих рынков прибавил 1,1% и достиг максимума за более чем неделю на фоне роста акций технологических гигантов.

Переговоры между США и Китаем способствовали росту акций

Акции и валюты развивающихся стран выросли после успешных переговоров между США и Китаем накануне саммита лидеров двух государств. Ключевой индекс MSCI для этих рынков прибавил 1,1% и достиг максимума за более чем неделю на фоне роста акций технологических гигантов. Как сообщает издание Bloomberg, дополнительным фактором для позитивных настроений инвесторов стало также падение цен на нефть, которое продолжается уже четвертый день подряд.

Основной рост фондовых индексов обеспечили акции технологических компаний, среди которых Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co и MediaTek. Одновременно положительную динамику продемонстрировал и региональный валютный индекс.

По итогам встречи в Нью-Йорке Вашингтон и Пекин договорились начать специальный диалог по искусственному интеллекту для определения общих целей и угроз. Министр финансов США Скотт Бессент назвал переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифэном очень успешными, а китайская сторона оценила их как позитивные.

Временное продление торгового перемирия между США и Китаем является нашим базовым сценарием,

– Джон Миллер и Купер Прайд, аналитики компании TD Cowen.

Эксперты также подчеркнули, что кардинальные изменения в американских тарифах на солнечные панели или ограничениях на импорт автомобилей в настоящее время маловероятны.

Ситуация на валютном рынке Азии

На валютной площадке лучшие результаты продемонстрировали тайваньский доллар и южнокорейская вона, которые опередили другие региональные валюты.

В то же время индонезийская рупия оказалась среди отстающих из-за ожидания решения центрального банка по процентной ставке. Инвесторы опасаются, что сужение разрыва доходности по сравнению с гособлигациями США снизит привлекательность индонезийских активов.

Между тем цена биткоина тестирует ключевой уровень – 76,7 тысячи долларов – после повышения ставок Федеральной резервной системой. Цена держится около этой отметки, пока трейдеры оценивают повышение ставки и следят за уровнем в поисках признаков выхода из торгового диапазона вниз.