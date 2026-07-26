Людина, яка зробила Баффета мільярдером: роль Чарлі Мангера в історії успіху

Воррен Баффет став одним із найуспішніших інвесторів світу, але вирішальну роль у його підході до інвестування відіграв Чарлі Мангер. Саме він переконав майбутнього мільярдера відмовитися від старої стратегії та зробити ставку на якісний бізнес.

Як Мангер змінив інвестиційну філософію Баффета

До знайомства з Чарлі Мангером Воррен Баффет дотримувався принципів свого наставника Бенджаміна Грема, повідомляє "Мінфін". Він шукав так звані "недооцінені недопалки" (cigar butt investing) – компанії, акції яких коштували дуже дешево, навіть якщо сам бізнес мав слабкі перспективи.

Мангер запропонував зовсім інший підхід. Він переконував Баффета купувати не просто дешеві акції, а видатні компанії за справедливою ціною. На його думку, сильний бізнес із довгостроковими конкурентними перевагами здатен приносити значно більший прибуток, ніж постійний пошук короткостроково недооцінених активів.

Згодом Баффет неодноразово визнавав, що саме Мангер допоміг йому переосмислити інвестиційну стратегію. Завдяки цьому Berkshire Hathaway почала інвестувати в компанії, які роками нарощували прибутки та вартість для акціонерів.

Які результати принесла нова стратегія

Після зміни підходу Berkshire Hathaway почала формувати портфель із високоякісних компаній. Серед найвідоміших інвестицій – Coca-Cola, American Express, Moody's, Apple та низка інших бізнесів із сильними брендами й стійкими конкурентними перевагами.

Така стратегія дозволила компанії десятиліттями отримувати стабільне зростання вартості активів і стала основою багатомільярдного статку Воррена Баффета. При цьому Мангер завжди наголошував, що інвестору важливо мислити на роки вперед, а не реагувати на щоденні коливання фондового ринку.

Сам Баффет неодноразово говорив, що саме Чарлі Мангер допоміг йому перейти "від купівлі хороших угод до купівлі чудових компаній". Цей принцип і сьогодні вважається однією з головних засад успішного довгострокового інвестування та є фундаментом філософії Berkshire Hathaway.