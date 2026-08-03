Інвестори знову купують акції: чому Волл-стріт почав тиждень на позитиві

Американські фондові індекси розпочинають новий торговий тиждень зі зростання на тлі здешевлення нафти та очікувань важливих корпоративних звітів. Інвестори також уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході та новими економічними даними зі США.

Чому американські фондові ринки почали тиждень зі зростання

Основні фондові індекси США готуються відкрити торги в "зеленій зоні", повідомляє Reuters. Однією з головних причин покращення настроїв інвесторів стало різке зниження цін на нафту на тлі ознак можливої деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо відкриття Ормузької протоки можуть відбутися вже найближчим часом. Попри те, що Іран поставив під сумнів цю інформацію, ринок позитивно відреагував на можливість послаблення геополітичної напруги.

На цьому тлі вартість нафти Brent знизилася приблизно на 6,6%, а прибутковість дворічних державних облігацій США також пішла вниз. Ф'ючерси на індекси Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq демонстрували зростання ще до початку основної торгової сесії.

Додаткову увагу інвесторів привернула інформація про можливе злиття фармацевтичних компаній Bristol Myers Squibb та AstraZeneca. Якщо угоду буде укладено, на світовому ринку може з'явитися один із найбільших виробників ліків із ринковою вартістю близько 400 мільярдів доларів.

Які події можуть визначити настрої інвесторів цього тижня

Однією з головних тем для Волл-стріт залишаються корпоративні фінансові результати. Після сильних квартальних звітів Amazon і Microsoft інвестори очікують нових сигналів щодо ефективності масштабних інвестицій компаній у штучний інтелект.

Цього тижня свої результати оприлюднять SpaceX, Palantir, Advanced Micro Devices (AMD), а також виробники систем зберігання даних SanDisk і Western Digital. Особливу увагу ринок приділятиме витратам компаній на розвиток AI та їхньому впливу на прибутковість бізнесу.

Не менш важливими будуть і макроекономічні показники. Інвестори очікують публікації даних про ділову активність у виробничому секторі США, а наприкінці тижня – офіційного звіту щодо ринку праці (Nonfarm Payrolls), який може вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Водночас ринок продовжує стежити за монетарною політикою США. За даними інструменту FedWatch від CME Group, трейдери оцінюють імовірність підвищення базової ставки ФРС у вересні приблизно у 62,7%. Саме корпоративні звіти, економічна статистика та геополітичні новини можуть стати головними драйверами руху світових фінансових ринків найближчими днями.