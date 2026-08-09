Найуспішніша ставка десятиліть: як ранні інвестори Amazon стали мільярдерами

Історія Amazon стала одним із найяскравіших прикладів того, як довгострокові інвестиції можуть принести неймовірні прибутки. Ті, хто повірив у компанію Джеффа Безоса ще на початку її розвитку, згодом отримали статки, які вимірюються мільярдами доларів.

Хто повірив в Amazon на самому початку

Історія Amazon розпочалася у 1994 році, коли Джефф Безос заснував компанію як онлайн-магазин книг, розповідає The Page. На той момент мало хто міг передбачити, що невеликий стартап перетвориться на одного з найдорожчих технологічних гігантів світу.

Одним із перших великих інвесторів став батько засновника, Майк Безос, разом із дружиною Джекі. Вони інвестували близько 245 тисяч доларів у компанію на ранньому етапі. Через десятиліття вартість їхньої частки зросла до кількох десятків мільярдів доларів, зробивши сім'ю однією з найбагатших серед ранніх інвесторів Amazon.

Ще одним відомим раннім інвестором був венчурний фонд Kleiner Perkins, який у 1995 році вклав близько 8 мільйонів доларів. Ця інвестиція забезпечила фонду значний прибуток після виходу Amazon на біржу та подальшого багаторічного зростання капіталізації компанії.

Після IPO у 1997 році акції Amazon коштували лише 18 доларів за штуку (до подальших сплітів). З того часу їхня вартість зросла у сотні разів, що принесло величезний прибуток інвесторам, які не поспішали продавати свої пакети акцій.

Чому Amazon став прикладом успішної довгострокової інвестиції

У перші роки Amazon регулярно зазнавав збитків, а багато аналітиків сумнівалися, що компанія зможе стати прибутковою. Проте Джефф Безос продовжував вкладати кошти в розвиток логістики, технологій та нових напрямків бізнесу замість максимізації короткострокового прибутку.

Згодом компанія вийшла далеко за межі електронної комерції. Amazon створила один із найбільших у світі хмарних сервісів Amazon Web Services (AWS), активно розвиває цифрову рекламу, стримінгові сервіси, штучний інтелект та роботизацію. Саме диверсифікація бізнесу стала одним із головних факторів багаторічного зростання вартості компанії.

Історія Amazon часто використовується як приклад того, що найбільший прибуток на фондовому ринку нерідко отримують інвестори, які здатні мислити на роки вперед і не піддаються паніці під час короткострокових коливань. Водночас експерти наголошують, що минулі результати не гарантують аналогічної дохідності в майбутньому, а будь-які інвестиції пов'язані з ризиком.