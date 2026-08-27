Стрімкий зліт Nvidia та тривога в Європі: що відбувається на світових ринках

Технологічний сектор світового фондового ринку пішов угору завдяки оптимістичним прогнозам компанії Nvidia щодо зростання виручки. Це допомогло втримати світові індекси від падіння на тлі політичної невизначеності в Європі та очікування рішень ФРС США щодо відсоткових ставок.

Що кажуть експерти про стрибок цін

Як повідомляє видання Reuters, технологічні акції в Європі зросли на 1,8%, ставши одним із нечисленних секторів у плюсі. Головним драйвером ринку став прогноз Nvidia про зростання виручки приблизно на 70% у фінансовому році, що завершується в січні 2028 року.

На добіржових торгах у США ціни на акції Nvidia підскочили на 6%, перевершивши сподівання аналітиків. Водночас у компанії зауважили, що дефіцит компонентів пам'яті обмежує темпи розширення виробництва.

Незважаючи на обмеження потужностей, позитивні фінансові показники Nvidia змогли розвіяти побоювання інвесторів щодо ажіотажу навколо штучного інтелекту.

"Nvidia вже кілька кварталів поспіль приємно дивує ринок, поєднуючи сильні результати з амбітними прогнозами. Це дає черговий поштовх для всього сектору", – каже Марко Ваілаті, керівник відділу досліджень та інвестицій Cassa Lombarda.

Експерт додав, що наразі головним стримуючим фактором для компанії є саме виробничі потужності, а не рівень попиту з боку покупців.

Коливання на європейських ринках та криптовалюти

Водночас загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,1%, а французький CAC 40 впав на 1% до найнижчого рівня за місяць через бюджетні та політичні ризики. Акції банків у Парижі просіли на 3 – 4% перед майбутніми президентськими дебатами.

На ринку криптовалют біткойн піднявся на 1,3% до 79 461 долара, наближаючись до позначки у 80 000 доларів. Ефіріум також додав 1,3% і торгується на рівні 2 504 доларів. За місяць золото зросло приблизно на 14%, біткойн – на 25%, а ефіріум – на 34%.

Нафтові ф'ючерси марки Brent підвищилися на 0,8% до 88,5 долара за барель на тлі спроб відновити мирні переговори між США та Іраном. Золото утримується на рівні близько 4 595 доларів за унцію, а індекс долара стабільний на позначці 99,14.

До речі, азійські акції зросли на початку торгів у четвер завдяки фінансовому звіту Nvidia, чий квартальний виторг збільшився більш ніж удвічі та перевищив прогнози ринку. Це підняло індекс MSCI Азійсько-Тихоокеанського регіону на 0,7% та відновило впевненість інвесторів у технологічному секторі.