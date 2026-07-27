Світові фондові ринки ожили: чому інвестори масово повертаються до акцій

Світові фондові ринки почали новий тиждень упевненим зростанням після ослаблення напруженості на Близькому Сході. Зниження цін на нафту послабило побоювання щодо інфляції та підтримало попит на ризикові активи.

Світові біржі зростають на тлі падіння цін на нафту

Світові фондові індекси у понеділок перейшли до зростання після того, як Іран заявив про готовність припинити атаки за умови аналогічних дій з боку США, повідомляє Reuters. Зниження ризиків для постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку призвело до різкого падіння нафтових котирувань.

Вартість нафти Brent знизилася на 6,3% – до 90,70 долара за барель, тоді як американська WTI подешевшала на 5,7% – до 84,12 долара. Минулого тижня ціни на нафту перевищували позначку 100 доларів за барель через загострення конфлікту на Близькому Сході.

На цьому тлі європейський індекс STOXX 600 додав майже 0,5%, ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,9%, а Nasdaq – на 1,5%. Також зміцнилися більшість світових валют відносно долара, оскільки учасники ринку дещо знизили очікування щодо можливого підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США вже цього тижня.

Інвестори чекають рішень ФРС та звітності технологічних гігантів

Цього тижня увага ринків буде прикута до засідань провідних центральних банків. Федеральна резервна система США оголосить своє рішення у середу, Банк Англії – у четвер, а Банк Японії – у п'ятницю. Хоча більшість аналітиків очікує збереження ставок без змін, інвестори уважно стежитимуть за сигналами щодо подальшої монетарної політики.

"Якщо інфляційні ризики не послабляться впродовж літа, підвищення ставки у вересні стане більш імовірним", – зазначив валютний аналітик MUFG Лі Хардман.

Не менш важливим драйвером для ринків стане сезон корпоративної звітності. Найближчими днями фінансові результати оприлюднять Microsoft, Meta, Amazon, Apple, Qualcomm та низка інших великих компаній. Водночас інвестори оцінюватимуть, чи виправдовують багатомільярдні витрати технологічних корпорацій на розвиток штучного інтелекту їхні фінансові показники. Очікується, що сукупний прибуток компаній із індексу S&P 500 у другому кварталі зріс приблизно на 26,5% у річному вимірі.

До речі, інвестори також уважно стежать за майбутнім засіданням Федеральної резервної системи США, яке може стати одним із найнепередбачуваніших за останні роки. Загострення ситуації на Близькому Сході, коливання цін на нафту та нові торговельні мита посилили побоювання щодо інфляції.