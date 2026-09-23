Фондовий ринок США підкорює вершини: штучний інтелект розігнав Nasdaq до нового рекорду

Американський індекс Nasdaq оновив історичний максимум завдяки стрімкому зростанню акцій виробників чипів та технологічних компаній. Водночас побоювання щодо конкуренції з новим ШІ-асистентом від Meta спричинили падіння паперів ритейлерів, фінансових установ та сервісів таксі.

Яким чином ШІ підняв індекс Nasdaq

Американський індекс Nasdaq оновив історичний максимум завдяки стрімкому зростанню акцій виробників чипів та технологічних компаній. Як повідомляє Reuters, побоювання щодо конкуренції з новим ШІ-асистентом від Meta спричинили падіння паперів ритейлерів, фінансових установ та сервісів таксі.

Технологічний індекс Nasdaq піднявся на 0,45% до позначки 27 244,28 пункта, зафіксувавши рекордний рівень закриття другий день поспіль. Водночас індекс S&P 500 зупинився на рівні 7 764,64 пункта, а промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,36%.

Головним драйвером зростання стали виробники напівпровідників: акції Micron Technology подорожчали на 5%, а Sandisk – майже на 7%. Інвестори позитивно оцінили успіх нового штучного інтелекту Muse від Meta Platforms, який здатен самостійно відправляти електронні листи та здійснювати фінансові транзакції від імені користувача.

Штучний інтелект Muse зруйнував акції традиційного бізнесу

Попри загальний оптимізм щодо чипів, поява технології Muse викликала занепокоєння серед інвесторів через можливу конкуренцію з традиційними онлайн-сервісами. Через це Amazon уже заблокував можливість покупки товарів через цього ШІ-асистента на своїй платформі.

Зараз чимало технологічних акцій падають через побоювання, пов'язані з Muse. Люди бояться, що цей ШІ-асистент управлятиме страховими послугами, бронюватиме подорожі та шукатиме товари замість звичних додатків,

– Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital Management.

На тлі цих побоювань акції сервісів таксі Uber та Lyft втратили понад 1%, папери Airbnb впали на 3%, а брокерська компанія Charles Schwab втратила 6,1%. Фінансовий сектор S&P 500 просів на 1,68%, зокрема акції банківських гігантів JPMorgan Chase та Wells Fargo подешевшали понад ніж на 3%.

Нафтові коливання та очікування рішень Федрезерву

Додатковий тиск на ринок чинять ціни на нафту, які коливаються біля позначки 100 доларів за барель, а також геополітична напруженість на Близькому Сході. На тлі цього дохідність 10-річних державних облігацій США піднялася до 4,94%.

Цікаво! Також інвестори уважно стежать за сигналами Федеральної резервної системи щодо облікової ставки – ключового відсотка, за яким центральний банк позичає гроші комерційним банкам. Вища ставка робить кредити дорожчими для бізнесу та громадян, але допомагає приборкати інфляцію.

Президентка Федерального резервного банку Бостона Сьюзан Коллінз підтримала нещодавнє підвищення ставки через інфляційні ризики. Наразі трейдери оцінюють у 53% ймовірність того, що американський регулятор знову підніме облікову ставку щонайменше на 0,25 відсоткового пункту в жовтні.

Раніше ми повідомляли, що американські та китайські інвестори продовжують масово фінансувати технологічні сектори один одного, попри загострення геополітичного суперництва та обмеження на технології штучного інтелекту. Загальний обсяг американських акцій у володінні жителів Китаю та Гонконгу за останній рік виріс на 23% і перевищив 750 мільярдів доларів.