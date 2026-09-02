Мінфін залучив понад 6 мільярдів гривень від продажу облігацій: куди підуть гроші

Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 6,07 мільярда гривень під час чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Усі зібрані кошти спрямують на фінансування Збройних Сил України та підтримання фінансової стійкості країни.

Найбільший попит мали цінні папери на 2,5 року

Про проведення результативного аукціону повідомила пресслужба Міністерства фінансів. Основну суму залучених коштів забезпечили гривневі облігації зі строком обігу 2,5 року та дохідністю 12,44% річних, від продажу яких бюджет отримав 5 мільярдів гривень.

Річні облігації в гривні зі ставкою 15,18% річних принесли державі додатково 1,07 мільярда гривень.

Облігації внутрішньої державної позики, або ОВДП, є цінними паперами, через які уряд позичає кошти у громадян та бізнесу під відсотки, гарантуючи повернення всієї суми з доходом.

Рекордні залучення від початку повномасштабної війни

Загалом від початку 2026 року завдяки випуску цінних паперів державна скарбниця поповнилася на понад 334,38 мільярда гривень.

З моменту повномасштабного вторгнення загальний обсяг залучених через внутрішні позики коштів досяг майже 2,36 трильйона гривень, що дозволяє регулярно закривати першочергові потреби оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали, що державні облігації залишаються одним із ключових інструментів для українців, які хочуть отримувати дохід у гривні або валюті. На початку вересня 2026 року дохідність гривневих ОВДП залежно від строку та конкретного випуску сягає понад 16% річних.