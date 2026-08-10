Вони стали мільярдерами завдяки Apple: хто заробив найбільше на акціях компанії

Інвестиції в Apple за останні десятиліття принесли своїм власникам одні з найбільших прибутків в історії фондового ринку. Найбільше виграли не лише засновники компанії, а й інвестори, які повірили в її майбутнє ще на ранніх етапах розвитку.

Найбільші переможці зростання Apple

Apple залишається однією з найдорожчих компаній світу, а її акції за кілька десятиліть забезпечили інвесторам виняткову дохідність. Найбільше на цьому зростанні заробили люди, які володіли великими пакетами акцій ще до того, як компанія перетворилася на технологічного гіганта, про що свідчать дані Forbes.

Беззаперечним лідером є співзасновник Стів Джобс. Попри те що у 1985 році він залишив Apple, після повернення у 1997 році отримав значний пакет акцій. До моменту своєї смерті у 2011 році Джобс володів мільйонами акцій Apple, а їхня вартість разом з іншими активами становила мільярди доларів.

Ще одним із найбільших переможців став Артур Левінсон – голова ради директорів Apple. Завдяки багаторічному володінню акціями та отриманим винагородам він накопичив пакет, вартість якого оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Окремо варто згадати генерального директора Тіма Кука. Значна частина його винагороди виплачується акціями Apple. За роки роботи він отримав акції на мільярди доларів, а їхнє подорожчання суттєво збільшило його статки.

Інвестори, які повірили в Apple на початку шляху

Одним із найвідоміших прихильників Apple став легендарний інвестор Воррен Баффетт. Через компанію Berkshire Hathaway він почав активно купувати акції Apple у 2016 році. Згодом ця інвестиція стала найбільшою в історії холдингу.

Завдяки стрімкому зростанню вартості компанії Berkshire Hathaway заробила десятки мільярдів доларів. Баффетт неодноразово називав Apple не просто технологічною компанією, а одним із найкращих бізнесів у світі. Навіть після часткового скорочення пакета акцій Apple залишається одним із найбільших активів інвестиційного портфеля Berkshire Hathaway.

Історія Apple також демонструє, наскільки важливими для довгострокового інвестора є терпіння та стратегія "купив і тримай". Ті, хто зберігав акції компанії десятиліттями, отримали дохідність, яка перетворила відносно невеликі інвестиції на багатомільйонні, а подекуди й мільярдні статки.