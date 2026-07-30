Інвестор, який не боявся війни: рішення Джона Темплтона змінило історію фондового ринку

Друга світова війна стала періодом паніки для більшості інвесторів, але не для Джона Темплтона. Саме в розпал глобальної кризи він зробив ставку, яка згодом принесла йому величезний прибуток і заклала основу майбутньої інвестиційної імперії.

Як Джон Темплтон скористався панікою на фондовому ринку

На початку Другої світової війни фондові ринки перебували під сильним тиском, а інвестори масово продавали акції, побоюючись затяжної економічної кризи та непередбачуваних наслідків війни. Саме тоді молодий інвестор Джон Темплтон вирішив діяти всупереч настроям більшості, йдеться у його біографії.

У 1939 році, після початку війни в Європі, Темплтон позичив 10 000 доларів і придбав акції 104 американських компаній, які торгувалися дешевше ніж по 1 долару за акцію. Його принцип був простим: навіть якщо частина компаній збанкрутує, інші зможуть не лише вижити, а й значно зрости в ціні після відновлення економіки.

Рішення виявилося надзвичайно успішним. Лише чотири компанії збанкрутували, тоді як більшість інших значно подорожчала завдяки воєнному виробництву та економічному піднесенню США. Уже через кілька років вартість його портфеля зросла приблизно в чотири рази.

Який урок залишив Джон Темплтон для інвесторів

Історія Темплтона стала одним із найвідоміших прикладів контрциклічного інвестування. Він дотримувався принципу купувати активи тоді, коли більшість учасників ринку охоплена страхом. Сам інвестор пізніше сформулював цей підхід у своїй відомій фразі: "Купуйте в момент максимального песимізму".

У майбутньому Джон Темплтон заснував один із найуспішніших міжнародних інвестиційних фондів та став одним із піонерів глобального інвестування. Його стратегія довела, що масштабні кризи можуть відкривати можливості для довгострокових вкладень, якщо інвестор ретельно аналізує компанії та не піддається емоціям.

Водночас експерти наголошують, що досвід Темплтона не означає, що будь-яке падіння ринку автоматично гарантує прибуток. Кожне інвестиційне рішення потребує оцінки ризиків, диверсифікації портфеля та довгострокового підходу.