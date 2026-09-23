Короткострокові інвестиції: що це та які мають переваги

Короткострокові інвестиції дають змогу розмістити гроші на відносно невеликий період, не відмовляючись надовго від доступу до капіталу. Розповідаємо, які інструменти належать до таких вкладень, у чому їхні переваги та які ризики варто врахувати.

Що таке короткострокові інвестиції

Короткостроковими називають вкладення, які розраховані на відносно невеликий період – від кількох місяців до кількох років залежно від підходу конкретної фінансової установи чи інвестора, пише Investor.gov. Наприклад, FINRA відносить до короткострокових фінансових цілей ті, для яких гроші можуть знадобитися менш ніж через три роки. У такому випадку основну увагу радять приділяти збереженню капіталу та ліквідності.

Головна відмінність такого підходу від довгострокового інвестування полягає саме в часовому горизонті. Якщо гроші знадобляться найближчим часом, інвестору може бути невигідно вкладати їх у активи з високою волатильністю, адже до моменту продажу їхня вартість може суттєво впасти.

Зверніть увагу! Investor.gov також наголошує, що для короткострокових цілей варто розглядати інструменти з нижчою потенційною волатильністю. Серед прикладів наводяться фонди грошового ринку, депозитні сертифікати та облігації інвестиційного класу, а для коштів, які можуть знадобитися швидко, важливою характеристикою є доступність грошей.

До короткострокових інструментів залежно від країни та умов ринку можуть належати банківські депозити, короткострокові державні облігації, казначейські векселі, фонди грошового ринку та інші боргові інструменти з невеликим строком погашення. Наприклад, у США до таких інструментів належать Treasury bills, які є короткостроковими державними цінними паперами.

Водночас короткий строк не означає, що інвестиція автоматично є безризиковою. Будь-яке вкладення може мати ризик втрати частини капіталу, а для короткого горизонту особливо важливими стають ліквідність, комісії та можливість отримати гроші саме тоді, коли вони знадобляться.

Переваги короткострокових інвестицій

Однією з головних переваг є ліквідність. Цей термін означає, наскільки швидко та легко актив можна продати або конвертувати в гроші без значних втрат. Для короткострокового інвестора це принципово важливо, адже кошти можуть знадобитися раніше, ніж очікувалося.

Ще одна перевага – можливість зменшити вплив ринкових коливань на капітал. Якщо інвестор знає, що через кілька місяців або рік йому знадобляться гроші, надто ризиковий актив може створити проблему: ринок може опинитися на спаді саме в момент, коли кошти потрібно вивести. FINRA зазначає, що зі скороченням інвестиційного горизонту зазвичай варто приділяти більше уваги безпеці та ліквідності.

Важливо! Короткострокові інвестиції також можуть бути зручним способом тимчасово розмістити вільні кошти. Наприклад, якщо людина накопичує гроші на автомобіль, перший внесок за житло, навчання або іншу велику покупку, вона може шукати інструмент, який потенційно принесе дохід, але не заблокує кошти на багато років. Investor.gov саме такі цілі наводить як приклади ситуацій, коли можуть бути доречними короткострокові інвестиційні рішення.

Водночас є і суттєве обмеження – дохідність таких інструментів зазвичай має компроміс із ризиком та строком. Чим менше часу інвестор має для відновлення після падіння ринку, тим обережніше варто підходити до активів із високою волатильністю. Крім того, комісії можуть помітно впливати на результат коротких операцій, оскільки потенційний дохід накопичується протягом невеликого періоду. FINRA радить заздалегідь враховувати всі витрати, пов'язані з купівлею, продажем та обслуговуванням інвестицій.

Тому перед короткостроковим вкладенням важливо визначити конкретний термін, на який можна відмовитися від грошей, допустимий рівень ризику та умови дострокового виходу. Саме горизонт інвестування та потреба в доступі до коштів мають значною мірою визначати вибір інструменту, а не лише обіцяна дохідність.

Раніше ми писали, що інвестиції в нерухомість в Україні залишаються одним зі способів зберегти капітал і отримувати регулярний дохід від оренди. Водночас у 2026 році потенційному інвестору важливо враховувати не лише ціну квартири, а й безпекові ризики, витрати, податки, ліквідність та попит у конкретній локації.