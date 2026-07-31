Акції "турецької Tesla" обвалилися на 90%: тисячі інвесторів залишилися ні з чим

Компанія Kontrolmatik Enerji ve Muhendislik AS, яку в Туреччині називали "турецькою Tesla", втратила понад 90% ринкової вартості. Після стрімкого злету акцій тепер вона змушена розглядати продаж частини активів.

Як компанія стала сенсацією на біржі

Kontrolmatik вийшла на Стамбульську фондову біржу у жовтні 2020 року на хвилі інтересу до технологічних компаній, розповідає Bloomberg.

Її засновник Самі Асланхан обіцяв створити "компанію майбутнього", яка вироблятиме акумулятори, роботів, супутники та інші високотехнологічні продукти.

Попит на акції під час IPO перевищив пропозицію у 26 разів. А з моменту розміщення до вересня 2023 року папери компанії подорожчали приблизно на 23 200%.

Ринкова капіталізація Kontrolmatik тоді сягнула 67,3 мільярда турецьких лір, або близько 2,5 мільярда доларів.

Чому акції обвалилися

Однак згодом компанія зіткнулася із серйозними фінансовими труднощами після того, як уряд Туреччини перейшов до жорсткішої монетарної політики.

Ще у 2024 році Kontrolmatik була прибутковою, та вже наступного року зафіксувала збитки. Лише у 2025 році вона витратила майже 50 мільйонів доларів на виплату відсотків за кредитами – утричі більше, ніж роком раніше.

Компанія пропустила виплати за кредитами та облігаціями;

Засновники почали продавати власні пакети акцій, щоб фінансувати бізнес.

Реалізація масштабних проєктів, зокрема будівництво заводу у США, значно сповільнилася.

Додатковим ударом стало рішення Світового банку відсторонити Kontrolmatik від своїх проєктів через виявлені порушення під час роботи компанії в Іраку.

У підсумку Стамбульська фондова біржа у першій половині 2026 року перевела акції компанії до спеціального сегмента для емітентів із фінансовими труднощами.

Як компанія намагається врятуватися

За інформацією джерел Bloomberg, зараз Kontrolmatik розглядає продаж частини активів, зокрема акумуляторного заводу в Анкарі та трансформаторного бізнесу.

Також компанія намагається рефінансувати близько 100 мільйонів доларів боргу.

У липні цього року Самі Асланхан залишив раду директорів, а нове керівництво оголосило про реструктуризацію бізнесу та можливий продаж активів, щоб стабілізувати фінансовий стан компанії.

Нагадаємо, нещодавно акції американської Tesla різко впали після оприлюднення фінансової звітності за другий квартал, яка розчарувала інвесторів. Папери компанії подешевшали майже на 15%.