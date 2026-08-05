Технологічний обвал вдарив по хедж-фондах: JPMorgan розкрив масштаби втрат

Світові хедж-фонди втратили майже 3% прибутку за липень через різкий розпродаж технологічних акцій. Попри це, від початку року їхня середня дохідність залишається на рівні близько 8%, свідчать дані JPMorgan.

Чому хедж-фонди втратили частину прибутку

Світові хедж-фонди за підсумками липня втратили майже 3% накопиченого прибутку через масштабний розпродаж акцій технологічних компаній. Про це йдеться в аналітичній записці JPMorgan, з якою ознайомилося Reuters.

Одним із ключових чинників стала ескалація конфлікту на Близькому Сході, що призвела до різкого стрибка цін на нафту та погіршення настроїв на фінансових ринках. На цьому тлі акції виробників мікрочипів опинилися під сильним тиском, а індекс американських технологічних компаній за липень знизився більш ніж на 7%.

У JPMorgan зазначають, що втрати були пов'язані з надмірною концентрацією інвестицій у технологічному секторі. Коли ринки почали стрімко падати, багатьом фондам не вдалося вчасно закрити позиції за вигідними цінами.

Які стратегії постраждали найбільше

Найкраще серед основних стратегій виступили мультистратегічні хедж-фонди, хоча й вони завершили липень зі збитком у 2,2%. Значно гірші результати показали фонди, які спеціалізуються на відборі окремих акцій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: їхня середня дохідність у липні становила мінус 9,4%.

Кількісні (quant) фонди, що використовують математичні моделі для торгівлі акціями, втратили в середньому 5% за місяць. Водночас саме ця стратегія, за оцінками JPMorgan, залишається найбільш закредитованою – рівень кредитного плеча сягає близько 450%.

Аналітики банку також звернули увагу на повторювану тенденцію: починаючи з 2018 року хедж-фонди часто скорочують невдалі позиції в американських акціях саме в липні, а восени поступово повертаються на ринок. За оцінками JPMorgan, цьогорічне скорочення позицій стало одним із наймасштабніших після 2020 та 2022 років.

Окремо Goldman Sachs повідомив, що липень став другим найгіршим місяцем за останні чотири роки для глобальних фондів, які спеціалізуються на відборі акцій, а азійські керуючі активами зафіксували найгірший місячний результат за всю історію спостережень банку.