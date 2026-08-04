Не лише Microsoft: куди Білл Гейтс вкладає мільярди доларів

Білл Гейтс уже давно не обмежується інвестиціями у Microsoft, хоча саме ця компанія зробила його одним із найбагатших людей світу. Сьогодні його портфель охоплює залізниці, сільське господарство, енергетику, промисловість і навіть мережі готелів.

Які компанії займають найбільшу частку портфеля Білла Гейтса

Попри те, що ім'я Білла Гейтса нерозривно пов'язане з Microsoft, сьогодні основна частина його інвестицій управляється через компанію Cascade Investment, повідомляє Forbes. Саме вона відповідає за диверсифікований портфель мільярдера, який оцінюється у десятки мільярдів доларів.

Однією з найбільших інвестицій Гейтса залишається Canadian National Railway – одна з провідних залізничних компаній Північної Америки. Інвестор багато років зберігає значну частку в цьому бізнесі, роблячи ставку на стабільні грошові потоки та стратегічне значення транспортної інфраструктури.

Також серед найбільших активів – Waste Management, найбільша компанія США у сфері переробки та утилізації відходів. Цей бізнес вважається захисним активом, оскільки попит на його послуги майже не залежить від економічних циклів.

У портфелі Гейтса також присутні акції Caterpillar, одного зі світових лідерів із виробництва будівельної та гірничої техніки, а також Deere & Company, яка випускає сільськогосподарську техніку під брендом John Deere.

Окреме місце займає Berkshire Hathaway Воррена Баффета. Протягом багатьох років Баффет і Гейтс підтримували тісні ділові відносини, а інвестиція у холдинг стала ще одним елементом довгострокової стратегії диверсифікації.

На які галузі робить ставку мільярдер

Окрім фондового ринку, Білл Гейтс активно інвестує у сільське господарство. Через Cascade Investment він став одним із найбільших приватних власників сільськогосподарських земель у США. Загальна площа його угідь перевищує 270 тисяч акрів, які використовуються для вирощування різних культур.

Ще одним важливим напрямком є екологічні та енергетичні технології. Через фонд Breakthrough Energy Ventures Гейтс фінансує стартапи, що працюють над розвитком чистої енергетики, систем накопичення електроенергії, водневих технологій, нових типів ядерних реакторів і скороченням викидів вуглецю.

Крім того, інвестор вкладає кошти в готельний бізнес, нерухомість, біотехнології та медичні компанії. Такий підхід дозволяє зменшити залежність від одного сектору економіки та забезпечити стабільне довгострокове зростання капіталу.

Інвестиційна стратегія Білла Гейтса суттєво відрізняється від уявлення про нього як про "людину Microsoft". Основу його портфеля складають компанії з прогнозованими доходами, інфраструктурні активи та перспективні технології, здатні визначати розвиток світової економіки у найближчі десятиліття.