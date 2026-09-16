Золото як інвестиція: чи варто купувати дорогоцінний метал у 2026 році

Золото традиційно вважають захисним активом, який може допомогти диверсифікувати інвестиційний портфель у періоди економічної та геополітичної нестабільності. Водночас дорогоцінний метал не гарантує прибутку, а його ціна здатна суттєво коливатися.

Чому інвестори купують золото

Однією з головних переваг золота є його здатність виконувати роль диверсифікатора. Коли частина фінансових активів втрачає в ціні через економічні потрясіння, інфляційні ризики або геополітичну нестабільність, попит на золото може зростати. World Gold Council зазначає, що дорогоцінний метал історично міг допомагати зменшувати загальні втрати портфеля під час періодів системного ризику.

Ще одна особливість золота полягає в тому, що це фізичний актив, який не є борговим зобов'язанням конкретної компанії чи держави. Тобто власник металу не залежить від платоспроможності емітента так, як це відбувається, наприклад, із корпоративною облігацією.

Саме тому золото часто розглядають як спосіб зберегти частину капіталу на тривалому горизонті. Його також використовують для захисту портфеля від валютних та макроекономічних ризиків. Водночас це не означає, що метал гарантовано зростатиме під час кожної кризи.

Показовим є 2026 рік. На початку року золото продовжувало демонструвати сильну динаміку, а його ціна перевищила позначку у 5 тисяч доларів за тройську унцію. Серед факторів, які підтримували попит, World Gold Council називав невизначеність щодо інфляції, геополітичні ризики та рухи на ринку облігацій.

Важливу роль на ринку відіграють і центральні банки. За даними World Gold Council, у 2026 році попит центральних банків на золото залишається одним із факторів підтримки ринку, оскільки регулятори прагнуть диверсифікувати міжнародні резерви.

Інвестувати у золото можна різними способами. Один із варіантів – придбати фізичний метал у вигляді банківських злитків або інвестиційних монет. Інший – використовувати біржові фонди, які відстежують ціну золота, або інші фінансові інструменти, пов'язані з дорогоцінним металом. Вибір залежить від суми інвестиції, горизонту та готовності інвестора самостійно зберігати фізичний актив.

Які недоліки та ризики має інвестиція в золото

Головний недолік золота полягає в тому, що воно не генерує регулярного грошового потоку. На відміну від депозиту, облігації чи акції компанії, яка виплачує дивіденди, саме володіння золотом не приносить відсотків або дивідендних виплат. Прибуток інвестора формується передусім через зростання ціни активу.

Тому навіть якщо золото є популярним захисним активом, його не варто сприймати як гарантований спосіб заробітку. Ціна може як зростати, так і падати залежно від процентних ставок, курсу долара, очікувань щодо інфляції, геополітичної ситуації та попиту з боку інвесторів і центральних банків.

Прикладом такої волатильності є 2026 рік. Після сильного зростання на початку року золото пережило помітну корекцію: за даними Світового банку, у червні ціна металу була приблизно на 15% нижчою за лютневий максимум. Водночас індекс цін на дорогоцінні метали, за прогнозом Світового банку, все ще мав зрости приблизно на 42% за підсумками 2026 року.

Для інвестора у фізичне золото існують і додаткові витрати. Йдеться про різницю між ціною купівлі та ціною, за якою метал можна продати, а також витрати на зберігання та безпеку. Тому короткострокові операції з фізичним золотом можуть бути менш вигідними, ніж здається на перший погляд.

Окремий ризик виникає під час інвестування через фінансові інструменти, пов'язані із золотом. Наприклад, біржові фонди можуть спростити доступ до ринку, але інвестор повинен враховувати комісії, структуру конкретного продукту та ризики посередника.

Найважливіше правило – не робити золото єдиним активом у портфелі. Диверсифікація не гарантує відсутності збитків, але може зменшити залежність результату від поведінки одного конкретного активу.

Тому золото доцільніше розглядати як один з елементів довгострокової стратегії, а не як спосіб швидко заробити на зростанні котирувань. Особливо це актуально після різкого подорожчання металу: потенційний інвестор має враховувати не лише можливість подальшого зростання, а й ризик корекції.

Раніше ми писали, що золото традиційно вважають захисним активом, однак купівля прикрас із дорогоцінного металу не завжди означає вигідне вкладення. Якщо мета – саме зберегти та примножити капітал, інвесторам варто звернути увагу на банківське золото.