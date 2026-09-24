Іноземні акції з України: як легально інвестувати у світові компанії

Попри воєнний стан, українці можуть інвестувати у цінні папери іноземних компаній, зокрема через міжнародних брокерів. Однак для переказу коштів з України діють валютні обмеження, тому перед купівлею акцій потрібно пройти кілька обов'язкових етапів.

Як українцю відкрити рахунок і купити іноземні акції

Найпоширеніший спосіб інвестувати в акції американських та інших іноземних компаній – відкрити брокерський рахунок у міжнародного брокера, який працює з українськими клієнтами. Через такий рахунок інвестор отримує доступ до іноземних фондових бірж і може купувати акції окремих компаній або біржові фонди.

Водночас українське валютне законодавство встановлює спеціальні правила для переказу коштів за кордон. На практиці для інвестицій за кордон використовується механізм е-ліміту НБУ. Зокрема, ПриватБанк у своїх актуальних роз'ясненнях зазначає, що е-ліміт охоплює перекази для інвестицій за кордон, зокрема купівлю акцій закордонних компаній, а чинний річний ліміт становить до 200 тисяч євро в еквіваленті.

Тому загальний алгоритм для інвестора виглядає так:

Обрати брокера. Перед відкриттям рахунку варто перевірити, чи приймає брокер клієнтів із України, у якій юрисдикції він працює, хто його регулює та які комісії стягує.

Перед відкриттям рахунку варто перевірити, чи приймає брокер клієнтів із України, у якій юрисдикції він працює, хто його регулює та які комісії стягує. Пройти верифікацію. Брокер зазвичай попросить паспортні дані, податковий номер, інформацію про місце проживання та джерело походження коштів. Фінансова установа також може вимагати додаткові документи в рамках процедур KYC та фінансового моніторингу.

Брокер зазвичай попросить паспортні дані, податковий номер, інформацію про місце проживання та джерело походження коштів. Фінансова установа також може вимагати додаткові документи в рамках процедур KYC та фінансового моніторингу. Відкрити рахунок у брокера. Після перевірки документів інвестор отримує брокерський рахунок, через який можна здійснювати операції з акціями та іншими фінансовими інструментами.

Після перевірки документів інвестор отримує брокерський рахунок, через який можна здійснювати операції з акціями та іншими фінансовими інструментами. Оформити переказ коштів за кордон. Для цього необхідно звернутися до українського банку, через який здійснюватиметься валютний переказ. Банк перевіряє документи та проводить операцію відповідно до чинних валютних правил.

За даними НКЦПФР, українці можуть торгувати на закордонних фондових ринках через міжнародних брокерів, однак діяльність таких брокерів не регулюється українською Комісією, оскільки інвестування відбувається за кордоном. Тому інвестору важливо самостійно перевіряти юрисдикцію брокера та його регулятора.

Цікаво! Є й інший варіант – інвестувати через українського професійного учасника ринку, якщо він пропонує доступ до іноземних цінних паперів. В Україні діє процедура допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу, а відповідні інструменти мають відповідати вимогам НКЦПФР.

Що потрібно врахувати перед купівлею акцій за кордоном

Головна особливість інвестицій під час воєнного стану – необхідність враховувати валютні обмеження. НБУ зазначає, що на більшість переказів фізичних осіб з України за кордон встановлені обмеження, оскільки регулятор прагне не допустити надмірного відпливу валюти. Водночас законодавство передбачає окремі дозволені операції, серед яких і перекази в межах відповідних механізмів для інвестицій.

Зверніть увагу! Ще один важливий момент – з 1 січня 2025 року НКЦПФР заборонила виведення цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку на період дії воєнного стану, за винятком передбачених регулятором випадків. Це означає, що інвестору варто заздалегідь з'ясувати, де саме обліковуватимуться придбані активи та які операції з ними будуть доступні.

Окремо потрібно враховувати податки. Якщо інвестор просто купив акції та не продавав їх із прибутком, самого факту придбання недостатньо для виникнення інвестиційного прибутку. Податкові зобов'язання виникають, зокрема, коли інвестор продає актив дорожче, ніж його придбав.

ДПС нагадує, що фізична особа-резидент України повинна декларувати результати операцій з інвестиційними активами, здійснених як в Україні, так і за кордоном. Інвестиційний прибуток визначається як позитивна різниця між доходом від продажу активу та документально підтвердженими витратами на його придбання.

У 2026 році інвестиційний прибуток оподатковується ПДФО за ставкою 18% та військовим збором 5%. Для іноземних дивідендів ДПС вказує ставку ПДФО 9%, а також військовий збір 5%. Податки, сплачені за кордоном, за певних умов можуть бути зараховані в Україні, якщо інвестор має належні підтверджувальні документи.

Важливо! Тому після відкриття брокерського рахунку варто зберігати всі документи щодо операцій: брокерські звіти, підтвердження купівлі та продажу акцій, інформацію про комісії та документи щодо отриманих дивідендів. ДПС окремо зазначає, що для підтвердження доходів і витрат за операціями з іноземними акціями може використовуватися брокерський звіт, зокрема з відповідним перекладом та засвідченням у передбачених випадках.

Таким чином, купити акції іноземних компаній, перебуваючи в Україні, можливо і під час воєнного стану, але процес відрізняється від звичайної оплати карткою в інтернет-магазині. Інвестору потрібно обрати легального брокера, пройти верифікацію, організувати валютний переказ відповідно до правил НБУ, а після здійснення операцій – зберігати документи для податкового обліку.