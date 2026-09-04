Українці встановили абсолютний рекорд з купівлі облігацій: скільки грошей довірили державі

Обсяг державних облігацій у власності українців станом на 1 вересня 2026 року перевищив 163 мільярди гривень, що стало новим історичним максимумом. Лише протягом серпня громадяни збільшили свій інвестиційний портфель більш ніж на 3,7 мільярда гривень.

Українці стали більше вкладати гроші в ОВДП

За даними Міністерства фінансів України, скупка державних паперів серед фізичних осіб прискорилася на тлі пошуку захисту заощаджень від інфляції. Загалом обсяг Облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – тобто цінних паперів, через які уряд позичає кошти в громадян і бізнесу під відсотки – досяг в обігу позначки 2 трильйони гривень.

Найбільшими тримачами цих цінних паперів залишаються комерційні банки, на рахунках яких знаходиться 926,4 мільярда гривень. Національний банк України утримує портфель на 655,8 мільярда гривень, а вітчизняні компанії та бізнес вклали понад 213,6 мільярда гривень.

Страхові компанії володіють паперами на 25,6 мільярда гривень, іноземні інвестори – на 17,2 мільярда гривень, тоді як частка територіальних громад залишається фіксованою і становить близько 0,3 мільярда гривень.

Як держава залучає гроші до бюджету

Окрім стандартних розміщень, уряд активно оптимізує графік боргових виплат під час війни. У серпні Мінфін провів 13 стандартних аукціонів та один спеціальний switch-аукціон – обмін паперів, за якими термін виплат настав би незабаром, на нові довгострокові облігації.

У межах операції обміну інвестори погодзилися замінити облігації з погашенням наприкінці вересня 2026 року на папери з виплатою у серпні 2029 року із дохідністю 12,61% річних на загальну суму 15 мільярдів гривень. Це зменшує навантаження на бюджет у моменті та розтягує виплати у часі, що гарантує фінансову стабільність держави.

Загалом за вісім місяців 2026 року внутрішній ринок цінних паперів приніс до держказначейства 343,4 мільярда гривень. З цієї суми 248,2 мільярда гривень залучили через прямі аукціони, а ще 95,2 мільярда гривень – через механізми обміну.

Що це означає для гаманця та як придбати

Для пересічного українця державні облігації стали вигідною альтернативою банківським депозитам, адже дохід із них не оподатковується. Наприклад, вклавши 100 тисяч гривень під чинні 15–16% річних, інвестор отримує до 16 тисяч гривень чистими, тоді як з депозитного прибутку доведеться сплатити 18% податку на доходи та 1,5% військового збору.

Купити облігації можна від 1 000 гривень, 1 000 доларів або 1 000 євро прямо зі смартфона через застосунок Дія, а також у додатках банків та брокерів. У застосунку Дія процедура займає кілька хвилин: у розділі "Послуги" достатньо обрати "Військові облігації", визначити випуск та підтвердити оплату.

Як раніше ми розповідали, поточна облікова ставка Нацбанку становить 15,5%, тому дохідність цінних паперів дозволяє повністю покривати зростання цін та отримувати реальний прибуток.