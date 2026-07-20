Вклалися в Apple 20 років тому: ось скільки можна було заробити сьогодні

Інвестиції в якісні компанії часто винагороджують терплячих інвесторів. Історія Apple є одним із найяскравіших прикладів того, як довгострокове володіння акціями може примножити вкладений капітал у десятки разів.

Як змінилася ціна акцій Apple за 20 років

Американська корпорація Apple вже багато років залишається однією з найдорожчих компаній світу та входить до числа лідерів фондового ринку. Однак, розповідає Bloomberg, ще два десятиліття тому її акції коштували у десятки разів дешевше, а потенціал зростання був далеко не очевидним.

Інвестори, які вирішили придбати папери компанії приблизно 20 років тому та не продавали їх протягом цього часу, отримали надзвичайно високу дохідність. Apple регулярно демонструвала зростання доходів, запускала нові продукти, а також проводила викуп власних акцій і виплачувала дивіденди, що позитивно впливало на їхню вартість.

У середині 2006 року акції Apple (з урахуванням усіх майбутніх сплітів) торгувалися приблизно по 8–9 доларів за папір. Станом на середину 2026 року їхня ринкова ціна перебуває поблизу 210 доларів.

Таким чином, лише завдяки зростанню курсу акцій їхня вартість збільшилася майже у 24 рази. Це означає, що інвестор, який вклав тоді 10 тисяч доларів і просто утримував акції, сьогодні мав би пакет вартістю понад 240 тисяч доларів без урахування отриманих дивідендів та можливого реінвестування виплат.

Ще більшого результату могли досягти ті, хто регулярно докуповував акції під час ринкових спадів. Саме довгострокова стратегія стала одним із головних чинників успіху для інвесторів Apple.

Чому Apple стала однією з найкращих довгострокових інвестицій

За останні 20 років компанія пройшла шлях від виробника комп'ютерів і смартфонів до глобального технологічного гіганта з капіталізацією у кілька трильйонів доларів. Вирішальну роль у цьому відіграли успішні продукти, зростання сегмента сервісів, розвиток екосистеми та стабільне збільшення фінансових показників.

Apple також залишається однією з найприбутковіших компаній у світі, регулярно викуповує власні акції, що підтримує їхню ринкову вартість, і виплачує дивіденди акціонерам. Саме тому її папери часто називають прикладом класичної довгострокової інвестиції.

Втім, навіть така успішна історія не гарантує аналогічної дохідності в майбутньому. Фондовий ринок завжди пов'язаний із ризиками, а минулі результати не є гарантією майбутніх прибутків. Проте приклад Apple демонструє, наскільки потужним може бути ефект довгострокового інвестування у сильний бізнес.