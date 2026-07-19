1000 доларів через 30 років дали мільйони: акції якої компанії зросли в тисячі разів

Далеко не всі успішні інвестиції пов'язані з технологічними гігантами на кшталт Apple чи Microsoft. За останні три десятиліття один із найкращих результатів продемонструвала компанія Monster Energy, акції якої зросли приблизно на 200 000%.

Чому акції Monster Energy стали феноменом фондового ринку

Якби інвестор вклав лише 1 000 доларів у акції Monster Energy у 1994 році та утримував їх до сьогодні, вартість інвестиції сягнула б приблизно 2 мільйонів доларів, розповідає Startitup. За цей період папери компанії подорожчали майже на 200 000%, зробивши Monster однією з найуспішніших інвестицій останніх трьох десятиліть.

Попри популярність бренду сьогодні, історія компанії почалася задовго до появи знаменитих енергетичних напоїв. У 1935 році сімейний бізнес Hansen's Juices займався виробництвом фруктових соків. Після банкрутства у 1988 році компанію придбали нові власники та перейменували на Hansen Natural Corporation.

Переломним моментом став 2002 рік, коли на ринок вийшов перший енергетичний напій Monster Energy у впізнаваній чорній банці із зеленим логотипом. Саме запуск нового продукту заклав основу для стрімкого розвитку бренду та рекордного зростання його ринкової вартості.

Як маркетинг і партнерство з Coca-Cola забезпечили успіх

Однією з головних причин успіху Monster Energy стала незвичайна маркетингова стратегія. Компанія майже не витрачала кошти на традиційну телевізійну рекламу, натомість активно підтримувала екстремальні види спорту, автоперегони, UFC та інші молодіжні спортивні події.

Такий підхід допоміг бренду стати частиною молодіжної культури, а не просто ще одним виробником напоїв. Аналітики неодноразово називали стратегію Monster одним із найуспішніших прикладів побудови глобального бренду без масштабних рекламних кампаній на телебаченні.

Ще одним важливим етапом розвитку стала угода з Coca-Cola. У 2015 році корпорація придбала 16,7% акцій Monster Energy більш ніж за 2 мільярди доларів і стала головним міжнародним дистриб'ютором продукції компанії. Це суттєво прискорило глобальне розширення бренду.

Сьогодні Monster Energy продовжує демонструвати стабільне зростання фінансових показників. Квартальна виручка компанії становить близько 1,86 мільярда доларів, а її акції залишаються серед прикладів того, як довгострокове інвестування в перспективний бізнес може принести винятковий результат. Історія Monster вкотре демонструє, що найбільші прибутки на фондовому ринку нерідко отримують ті інвестори, які готові чекати десятиліттями.

Водночас варто зазначити, що акції SpaceX опинилися нижче ціни рекордного IPO, що посилило занепокоєння інвесторів щодо подальшої динаміки паперів. Уже на початку серпня компанія може зіткнутися з новою хвилею волатильності через суттєве збільшення кількості акцій у вільному обігу.