Лише 100 доларів могли змінити життя: скільки за 15 років заробили власники біткойна

Біткойн за останні 15 років пройшов шлях від маловідомого цифрового активу до одного з найдорожчих фінансових інструментів у світі. Інвестори, які ризикнули купити криптовалюту на початку її історії, сьогодні отримали прибуток, який вимірюється тисячами й навіть мільйонами відсотків.

Наскільки зросла вартість біткойна за 15 років

П'ятнадцять років тому біткойн був практично невідомим активом, а його вартість вимірювалася лише кількома центами, йдеться на Ain.ua. У середині 2010 року один BTC торгувався приблизно по 0,08 долара.

Сьогодні, коли ціна біткойна перевищує 200 тисяч доларів за монету, ранні інвестори опинилися серед тих, хто отримав одну з найуспішніших інвестиційних доходностей в історії фінансових ринків.

Якщо припустити, що інвестор вклав у біткойн 100 доларів у 2010 році, він міг придбати близько 1 250 BTC. За сучасної вартості криптовалюти такий пакет оцінювався б приблизно у 250 мільйонів доларів.

Ще більш вражаючим є приклад із вкладенням 1 000 доларів. Така інвестиція дозволила б придбати близько 12 500 BTC, які сьогодні коштували б близько 2,5 мільярда доларів.

Чому біткойн став однією з найуспішніших інвестицій

Стрімке зростання вартості біткойна стало можливим завдяки поєднанню кількох факторів. Передусім це обмежена емісія — максимальна кількість монет становить 21 мільйон BTC, що створює дефіцит активу.

Крім того, за останні роки криптовалюта отримала широке визнання серед інституційних інвесторів. Великі інвестиційні фонди, банки та публічні компанії почали додавати біткойн до своїх портфелів, а запуск спотових Bitcoin ETF у США зробив інвестиції у криптовалюту доступнішими для мільйонів людей.

Втім, експерти наголошують, що історична дохідність не гарантує аналогічних результатів у майбутньому. Біткойн залишається одним із найбільш волатильних фінансових активів, а його ціна може змінюватися на десятки відсотків навіть протягом кількох днів. Саме тому інвесторам рекомендують оцінювати власну схильність до ризику та диверсифікувати інвестиційний портфель, а не покладатися лише на один актив.