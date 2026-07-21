Ф'ючерси на Уолл-стріт знову зростають: інвестори зробили ставку на штучний інтелект

Ф'ючерси на американські фондові індекси зростають на тлі надій на деескалацію конфлікту на Близькому Сході та очікування фінансових результатів технологічних гігантів. Особливу увагу інвестори приділяють компаніям, які визначають подальші перспективи буму штучного інтелекту.

Чому фондовий ринок США повернувся до зростання

Ф'ючерси на основні американські фондові індекси перейшли до зростання після кількох сесій поспіль із втратами, повідомляє Reuters. Оптимізм інвесторів підтримали повідомлення про можливе припинення бойових дій між Іраном та США за посередництва міжнародних партнерів.

За даними видання, Тегеран отримав пропозицію щодо 10-денного перемир'я, що частково знизило напругу на фінансових ринках. Водночас ризики залишаються високими, адже підтримувані Іраном єменські хусити заявили про намір запровадити морську блокаду Саудівської Аравії, що може вплинути на світову торгівлю та постачання енергоносіїв.

Попри це, ціни на нафту Brent відійшли від місячного максимуму, а зниження вартості енергоносіїв підтримало фондовий ринок. Найбільше зростали акції виробників мікрочипів. Зокрема, біржовий фонд iShares Semiconductor ETF (SOXX) додав майже 3,8% на премаркеті.

Які події зараз визначають настрої інвесторів

Цього тижня увага інвесторів буде прикута до квартальної звітності Alphabet та Intel. Саме результати цих компаній можуть показати, чи здатен сектор штучного інтелекту й надалі залишатися головним драйвером американського фондового ринку.

Останніми тижнями виробники чипів опинилися під значним тиском через побоювання, що їхні оцінки стали занадто високими після стрімкого зростання. Індекс Philadelphia Semiconductor Index (SOX) раніше увійшов у "ведмежий" ринок, опустившись більш ніж на 20% від червневого максимуму. Водночас із початку року він усе ще демонструє приріст близько 66%.

Додатковим фактором невизначеності стали нові торговельні заходи США. Президент Дональд Трамп оголосив про запровадження 50-відсоткових мит на широкий перелік товарів із Канади, що може відкрити новий етап глобальної торговельної війни.

Серед окремих компаній увагу ринку привернула Nebius, акції якої на премаркеті підскочили майже на 8% після того, як Nvidia повідомила про придбання 9,3% пасивної частки в компанії, що працює у сфері хмарної інфраструктури для штучного інтелекту. Це ще раз підтвердило, що AI-сектор залишається одним із ключових напрямів для глобальних інвесторів.