Чому одні інвестори заробляють, а інші втрачають гроші: справа не лише в ринку

Фінансова грамотність безпосередньо впливає на те, наскільки обдуманими будуть рішення інвестора та як він реагуватиме на ризики. Розуміння доходності, комісій, диверсифікації та власної толерантності до ризику допомагає не лише уникати втрат, а й будувати довгострокову стратегію.

Чому знання про гроші важливі для інвестора

Фінансова грамотність – це не просто вміння рахувати гроші чи знати, що акції можуть дорожчати, розповідає Investor.gov. За визначенням OECD, вона охоплює знання фінансових понять і ризиків, а також навички та ставлення, необхідні для ухвалення ефективних фінансових рішень.

Для інвестора це особливо важливо, адже будь-яке вкладення пов'язане з ризиком. Людина, яка не розуміє принципів роботи активів, може купити інвестицію лише через обіцянку високого прибутку, не звернувши уваги на можливі втрати.

Наприклад, важливо відрізняти потенційну дохідність від гарантованої. SEC наголошує, що інвестиції з ринковим ризиком не можуть гарантувати прибуток, а надто привабливі обіцянки високої дохідності без ризику є одним із сигналів можливого шахрайства.

Не менш важливо розуміти, що минулі результати активу не гарантують його майбутньої дохідності. Тому інвестор має дивитися не лише на те, наскільки сильно подорожчала акція чи криптовалюта, а й оцінювати ризики, горизонт інвестування та власні фінансові цілі.

Фінансова грамотність також допомагає зрозуміти вартість комісій. Навіть невеликі витрати на управління чи проведення операцій із часом зменшують суму, яка залишається в портфелі та продовжує приносити дохід. SEC окремо наголошує, що комісії можуть мати суттєвий довгостроковий вплив на результат інвестицій.

Як фінансова грамотність допомагає заробляти більше

Один із ключових принципів, який має знати інвестор, – диверсифікація. Розподіл коштів між різними класами активів може зменшити загальний ризик портфеля, хоча й не здатен повністю усунути можливість втрат. Водночас структура портфеля має відповідати горизонту інвестування та готовності людини приймати ризик.

Знання допомагають інвестору не піддаватися емоціям під час різких коливань ринку. Наприклад, після стрімкого падіння котирувань недосвідчений учасник може панічно продати актив, зафіксувавши збиток. А після бурхливого зростання – навпаки, купити його на піку через страх пропустити можливість.

Окрему проблему становлять інвестиційні поради із соцмереж. SEC у 2026 році попереджала про шахрайські схеми з рекомендаціями щодо акцій у соцмережах і закликала не ухвалювати інвестиційні рішення лише на основі інформації з таких платформ.

Фінансово грамотний інвестор також здатен поставити собі кілька базових запитань перед вкладенням грошей: скільки я можу дозволити собі втратити, на який строк вкладаю кошти, яку дохідність очікую та які комісії сплачу?

Важливо й те, що інвестування не повинно відбуватися за рахунок критично важливих витрат. SEC, зокрема, радить розглянути погашення дорогих боргів перед початком інвестування, адже гарантовані витрати за високими відсотками можуть перевищувати потенційну дохідність ризикових активів.

Отже, фінансова грамотність сама по собі не гарантує прибутку – жодні знання не здатні скасувати ринкові ризики. Але вона підвищує якість рішень: допомагає оцінювати активи, контролювати витрати, диверсифікувати портфель і не діяти імпульсивно.