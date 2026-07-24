Скільки можна заробити на гривневому депозиті у 2026 році: банки назвали суми

Гривневі депозити залишаються одним із найпривабливіших інструментів для збереження заощаджень у 2026 році. За оцінками банкірів, чинні ставки дають змогу не лише компенсувати інфляцію, а й отримати реальний дохід за умови стабільного валютного курсу.

Який дохід можуть принести гривневі депозити

Банкір Дмитро Замотаєв розповів у коментарі 24 Каналу, що наприкінці липня – на початку серпня ситуація на депозитному ринку залишається стабільною. Для розуміння того, чому гривневі вклади залишаються вигідними, банкір нагадує, що за річної інфляції нижче 13% та курсу долара до 47 гривень більшість депозитних програм зберігатимуть свою привабливість.

При розміщенні 50 тисяч гривень на 3 місяці за середньою ставкою 13% річних нарахований дохід, за його словами, становитиме 1 625 гривень. З цієї суми буде утримано 292,50 гривні податку на доходи фізичних осіб та 81,25 гривні військового збору. Таким чином, чистий дохід вкладника становитиме 1 251,25 гривні, а загальна сума коштів після завершення депозиту – 51 251,25 гривні.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Чиста дохідність такого вкладу за три місяці становитиме близько 2,5%. Якщо взяти курс 45 гривень за долар як орієнтир, купівля долара виявиться вигіднішою лише в тому разі, якщо за три місяці курс перевищить приблизно 46,13 гривні за долар. Водночас депозит захистить кошти від знецінення, якщо накопичена інфляція за цей період не перевищить 2,5%.

При розміщенні 50 тисяч гривень на 6 місяців за середньою ставкою 14,5% річних нарахований дохід становитиме 3 625 гривень. Після сплати 652,50 гривні ПДФО та 181,25 гривні військового збору вкладник отримає 2 791,25 гривні чистого доходу. Загальна сума коштів наприкінці строку становитиме 52 791,25 гривні.

"Чиста дохідність за пів року становитиме близько 5,58%. Якщо взяти курс 45 гривень за долар як орієнтир, валютна альтернатива принесе аналогічний результат лише за умови зростання курсу приблизно до 47,51 гривні за долар. Інфляційним порогом для цього депозиту є зростання споживчих цін приблизно на 5,58% за шість місяців", – зазначає Дмитро Замотаєв.

За словами фахівця, при розміщенні 50 тисяч гривень на 9 місяців за середньою ставкою 14% річних нарахований дохід становитиме 5 250 гривень. Податкові стягнення складуть 945 гривень ПДФО та 262,50 гривні військового збору. Чистий дохід вкладника становитиме 4 042,50 гривні, а загальна сума коштів – 54 042,50 гривні.

Отже, чиста дохідність дев'ятимісячного депозиту становитиме близько 8,09%. Якщо взяти курс 45 гривень за долар як орієнтир, купівля валюти стане вигіднішою лише в тому разі, якщо курс долара за цей час зросте приблизно до 48,64 гривні за долар. Для збереження реальної вартості коштів накопичена інфляція за дев'ять місяців не повинна перевищити близько 8,09%.

Якою буде ситуація у депозитному сегменті у липні-серпні

Таким чином, на думку Дмитра Замотаєва, наприкінці липня та на початку серпня ситуація в депозитному сегменті залишатиметься стабільною. Очікуване збереження облікової ставки та інших монетарних інструментів НБУ дасть банкам змогу й надалі пропонувати високі ставки за гривневими вкладами. Найбільш популярними залишатимуться депозити на 6 місяців, які поєднують високу дохідність із можливістю не вилучати кошти з особистого фінансового обігу на надто тривалий строк.

"За умови, що інфляція не прискориться понад прогнозовані Нацбанком показники – а це 9,4% за підсумками 2026 року, а курс долара не перетне поріг у понад 47 гривень, гривневі депозити й надалі даватимуть змогу не лише зберігати купівельну спроможність заощаджень, а й отримувати помірний реальний дохід", – говорить фахівець.

Водночас серпень може стати періодом поступового накопичення інфляційних і курсових ризиків. Підготовка до опалювального сезону, зростання попиту на валюту з боку імпортерів, енергетичні ризики та наслідки війни вимагатимуть від НБУ обережності. Саме тому найбільш імовірною стратегією регулятора залишатиметься збереження чинної монетарної "конструкції" без передчасного пом'якшення.