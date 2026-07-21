Більшість інвесторів робить цю помилку: як не втратити свої гроші

Навіть найуспішніші інвестори не можуть повністю уникнути ризиків на фінансових ринках. Проте існує стратегія, яка допомагає суттєво зменшити можливі втрати та зробити інвестиційний портфель стійкішим до криз.

Що таке диверсифікація інвестицій і навіщо вона потрібна

Диверсифікація – це один із базових принципів інвестування, який передбачає розподіл коштів між різними активами, повідомляє "Мінфін". Головна мета такої стратегії – знизити ризик значних фінансових втрат, якщо один із напрямів інвестування покаже слабкі результати.

Наприклад, якщо інвестор вкладе всі заощадження лише в акції однієї компанії, він буде повністю залежати від її фінансових показників. Якщо ж капітал розподілити між акціями, облігаціями, біржовими фондами (ETF), дорогоцінними металами чи іншими активами, падіння одного з них може компенсуватися зростанням інших.

Саме тому диверсифікацію часто називають одним із найефективніших способів захисту інвестиційного портфеля від різких коливань ринку.

Як правильно диверсифікувати інвестиційний портфель

Експерти рекомендують диверсифікувати портфель одразу за кількома напрямами. По-перше, варто інвестувати в різні класи активів: акції, державні та корпоративні облігації, ETF, золото або інші інструменти залежно від власної стратегії та рівня ризику.

По-друге, доцільно розподіляти кошти між компаніями з різних секторів економіки. Наприклад, не обмежуватися лише технологічними компаніями, а включити до портфеля представників фінансового сектору, охорони здоров'я, енергетики чи споживчих товарів.

Також важливо враховувати географічну диверсифікацію. Інвестиції в компанії з різних країн або регіонів допомагають зменшити вплив економічних проблем окремої держави на весь портфель.

Водночас диверсифікація не гарантує прибутку та не усуває ризики повністю. Вона лише допомагає зробити інвестиції більш збалансованими та знизити ймовірність великих втрат у разі несприятливої ситуації на ринку. Саме тому цей принцип вважається одним із ключових для довгострокового інвестування.