4,05 мільярда за Star Wars: як Disney уклала одну зі своїх найкращих угод

У 2012 році Disney придбала Lucasfilm за 4,05 мільярда доларів, фактично зробивши ставку на одну з найвідоміших франшиз у світі – Star Wars. Ця угода стала показовим прикладом того, як компанія може купити інтелектуальну власність і роками монетизувати її через десятки різних бізнес-напрямків.

Disney заплатила 4,05 мільярда доларів за галактику Star Wars

30 жовтня 2012 року Disney оголосила про домовленість щодо придбання Lucasfilm – компанії Джорджа Лукаса, яка володіла франшизою Star Wars. Вартість угоди оцінили у 4,05 мільярда доларів, причому приблизно половину суми Disney мала сплатити грошима, а ще половину – власними акціями.

Фактично угода була закрита 21 грудня 2012 року. За фінальними даними Disney, компанія випустила 37,1 мільйона власних акцій і виплатила 2,2 мільярда доларів готівкою. За ціною акцій Disney на момент закриття загальна вартість транзакції становила близько 4,1 мільярда доларів.

Для Disney ключовим активом була саме інтелектуальна власність Star Wars. У документах компанія прямо зазначала, що її оцінка Lucasfilm майже повністю ґрунтувалася на фінансовому потенціалі цієї франшизи.

Тобто Disney фактично не розглядала 4,05 мільярда доларів як ціну лише за кіностудію. Компанія купувала можливість протягом десятиліть використовувати персонажів, сюжети та бренд Star Wars у різних сферах бізнесу.

На момент угоди Star Wars вже була величезним глобальним брендом. За оцінкою Disney, фільми франшизи на той момент зібрали у світовому прокаті близько 4,4 мільярда доларів, а бренд був одним із найбільших у світі за обсягами ліцензування товарів.

Цікаво, що Disney також мала досвід роботи з подібною стратегією. До Lucasfilm компанія вже придбала Pixar і Marvel, використовуючи їхні персонажів та інтелектуальну власність одразу в кількох своїх бізнесах.

Як Disney могла заробляти на Star Wars роками

Головна сила угоди полягала в тому, що один IP можна було монетизувати багато разів. Disney отримала можливість заробляти на нових фільмах, телебаченні, іграх, товарах, тематичних парках та ліцензуванні. Компанія ще під час оголошення угоди прямо говорила про можливість використовувати Star Wars у фільмах, телебаченні, споживчих товарах, іграх та парках розваг.

Наприклад, новий фільм дає Disney не лише касові збори. Він одночасно підтримує продаж іграшок та іншого merchandise, створює попит на відеоігри й книжки, привертає увагу до стримінгового контенту та може використовуватися як частина тематичних атракціонів.

Саме це робить інвестицію в сильний IP особливо цікавою. Один актив стає основою для багатьох потоків доходу, причому кожен новий продукт може додатково посилювати цінність самого бренду.

Disney розраховувала і на відкладений ефект. На момент придбання останній фільм Star Wars вийшов ще у 2005 році, а компанія планувала випускати нові частини саги кожні два-три роки. Першим таким фільмом мав стати «Star Wars: The Force Awakens» у 2015 році.

Особливо показовим є те, що Disney оцінювала Lucasfilm майже винятково через Star Wars. Фінансовий директор компанії Джей Расуло зазначав, що оцінка угоди була майже повністю зумовлена франшизою, тоді як успіх інших активів Lucasfilm міг створити додатковий потенціал понад базовий сценарій.

У фінансовій звітності Disney після завершення угоди компанія також вказала, що основна частина придбаних нематеріальних активів була пов'язана саме з інтелектуальною власністю Star Wars, яку оцінили з терміном корисного використання приблизно 40 років.

Таким чином, угода Disney та Lucasfilm – це хороший приклад стратегічної інвестиції в IP. Компанія заплатила 4,05 мільярда доларів за актив, який можна було неодноразово використовувати в різних бізнесах, а сама Disney ще до завершення угоди очікувала, що Lucasfilm допоможе створити значну довгострокову акціонерну вартість.