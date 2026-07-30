Банки готують бонуси: чи реально заробити на гривневих депозитах у серпні

Серпень зазвичай вважається своєрідним "передстартом" осіннього сезону заохочувальних депозитних програм. Тому останній місяць літа може принести вкладникам чимало бонусних пропозицій.

Якими будуть ставки за депозитами

Депозитні тренди найближчим часом формуватимуть два орієнтири – облікова ставка та ставка за тримісячними депозитними сертифікатами, розповів у коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

За прогнозом експерта, НБУ збереже облікову ставку на рівні 15%, а ставку за тримісячними депозитними сертифікатами – 18,5%. Відтак, гривневі вклади у серпні навряд чи зазнають різких змін.

Середня дохідність залежно від терміну розміщення залишиться в межах 13 – 14,5% річних.

Окремі банки можуть пропонувати до 17 – 17,5% за спеціальними акційними програмами для нових вкладників, додаючи до базової ставки 0,5 – 1% "вітальних" бонусів.

Які заохочення готують банки

Водночас банкір вважає, що у серпні за відсутності суттєвих змін у монетарній політиці на перший план вийде саме конкуренція банків за вкладників.

Фінустанови почнуть активніше боротися за клієнтів і, ймовірно, вже від початку місяця пропонувати дедалі більше бонусів за депозитами.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" На наш погляд, найбільш затребуваними стануть депозити строком на шість місяців і один рік. Саме такі вклади дають клієнтові змогу зафіксувати максимальну дохідність.

Вкладники зможуть не лише захистити кошти від знецінення, а й забезпечити реальний дохід у межах 3 – 4%, якщо інфляція розвиватиметься за сприятливим сценарієм.

На початку серпня банкір не прогнозує різкого збільшення кількості нових вкладників. Але ближче до осені активність клієнтів може поступово зрости приблизно на 1 – 2% порівняно з липнем.

Однак це можливо за умови, що місячна інфляція не перевищуватиме 0,5 – 1%, річна інфляція залишатиметься в межах актуального прогнозу НБУ, а курсові зміни на валютному ринку будуть помірними,

– додав Замотаєв.

Таким чином, гривневі депозити у серпні можуть не лише захистити заощадження від інфляції, а й забезпечити вкладникам невеликий реальний дохід.

Нагадаємо, у другій половині року депозити у гривні й надалі залишатимуться популярним інструментом для збереження коштів. Проте перед відкриттям вкладу експерти радять оцінити можливі курсові коливання, інфляційні ризики та обрати оптимальний термін розміщення.