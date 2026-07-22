Азійські біржі зростають, але всі дивляться в один бік: що стримує світові ринки

Світові фондові ринки демонструють обережне зростання після позитивної сесії у США. Водночас інвестори не поспішають із новими ставками, адже найближчими днями на ринок можуть суттєво вплинути звітність технологічних гігантів та рішення центральних банків.

Світові біржі зростають, але інвестори залишаються обережними

Азійські фондові майданчики у середу переважно демонстрували зростання, однак динаміка була нерівномірною, повідомляє Reuters. Найкращий результат показав південнокорейський індекс Kospi, хоча протягом торгової сесії він суттєво скоротив ранкове зростання.

Японський Nikkei також не зміг визначитися з напрямком руху, тоді як гонконзькі акції перейшли до зниження.

Позитивний настрій ринки успадкували після сильного закриття торгів у США. Водночас інвестори не поспішають активно купувати акції, оскільки найближчим часом очікується публікація фінансової звітності найбільших технологічних компаній світу.

Особливу увагу учасники ринку приділяють результатам Alphabet та Tesla. Інвестори хочуть зрозуміти, чи виправдовують масштабні інвестиції у розвиток штучного інтелекту високі очікування щодо прибутків компаній.

Ринки очікують сигналів від ФРС та корпоративної звітності

Аналітики зазначають, що нинішній сезон звітності стане важливим випробуванням для фондового ринку. Останніми місяцями головним драйвером зростання залишався технологічний сектор, однак тепер інвестори очікують доказів того, що значні витрати на штучний інтелект починають приносити реальні фінансові результати.

Не менш важливою подією стануть засідання провідних центральних банків, які відбудуться наступного тижня. За даними опитування Reuters, більшість економістів прогнозує, що Федеральна резервна система США збереже базову процентну ставку без змін. Водночас ринок усе ще оцінює ймовірність її підвищення до кінця року.

На валютному ринку долар утримувався поблизу тижневого максимуму, а японська єна залишалася під тиском. Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявила, що уряд готовий за необхідності втрутитися у валютний ринок, хоча й утрималася від коментарів щодо конкретного курсу. Крім того, інвестори продовжують стежити за динамікою золота та криптовалют, які також реагують на очікування щодо подальшої політики центральних банків.