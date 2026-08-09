Більшість інвесторів робить навпаки: головний секрет успіху Джона Темплтона

Під час паніки на ринках більшість інвесторів поспішає продавати активи, побоюючись ще більших втрат. Джон Темплтон вважав, що саме такі моменти відкривають найкращі можливості для довгострокового заробітку.

Чому Темплтон купував під час паніки

Британсько-американський інвестор Джон Темплтон увійшов в історію як один із найуспішніших прихильників вартісного інвестування, розповідають у John Templeton Foundation. Його найвідоміший принцип звучить просто: купуйте тоді, коли більшість продає.

Темплтон був переконаний, що фінансові ринки часто надмірно реагують на погані новини. У періоди криз страх змушує інвесторів масово позбавлятися навіть якісних активів, через що їхня ринкова ціна може опускатися значно нижче справедливої вартості.

Яскравий приклад такого підходу стався у 1939 році. На початку Другої світової війни Темплтон позичив 10 тисяч доларів і придбав акції всіх компаній на Нью-Йоркській фондовій біржі, які коштували менше одного долара за штуку. Більшість інвесторів тоді очікувала затяжної економічної катастрофи, однак уже через кілька років значна частина цих паперів суттєво зросла в ціні, а сама угода принесла інвестору багатократний прибуток.

Саме тому Темплтон говорив, що "найкращий час для купівлі – це момент максимального песимізму", а найгірший – період загальної ейфорії.

Як застосувати стратегію сьогодні

Підхід Джона Темплтона не означає, що потрібно купувати будь-які активи після їхнього падіння. Навпаки, він наголошував на необхідності ретельно аналізувати бізнес, фінансовий стан компанії та її довгострокові перспективи.

Ще однією важливою рисою його стратегії була глобальна диверсифікація. Темплтон одним із перших почав активно шукати недооцінені компанії не лише у США, а й на міжнародних ринках. На його думку, вигідні можливості можуть з'являтися будь-де, тому інвестору не варто обмежуватися однією країною чи сектором.

Крім того, легендарний інвестор радив уникати емоційних рішень. Якщо більшість учасників ринку охоплена страхом або жадібністю, це не означає, що вони мають рацію. Саме здатність діяти всупереч натовпу, але на основі фундаментального аналізу, Темплтон вважав однією з головних переваг успішного інвестора.

Його принцип залишається актуальним і сьогодні. Історія показує, що саме після найбільших криз фінансові ринки часто демонстрували одне з найпотужніших відновлень, а інвестори, які зберігали холодний розум і купували якісні активи під час паніки, нерідко отримували найвищу довгострокову дохідність.

До речі, Білл Гейтс уже давно не обмежується інвестиціями у Microsoft, хоча саме ця компанія зробила його одним із найбагатших людей світу. Сьогодні його портфель охоплює залізниці, сільське господарство, енергетику, промисловість і навіть мережі готелів.