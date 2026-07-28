Акції Corning обвалилися після прогнозу: що налякало інвесторів

Акції американської Corning різко впали на передринкових торгах після публікації прогнозу на третій квартал. Хоча компанія перевершила очікування аналітиків за квартальною виручкою, інвесторів розчарували темпи зростання ключового підрозділу оптоволоконного зв'язку.

Прогноз Corning розчарував ринок, попри сильний квартальний звіт

Американський виробник скла та оптоволоконної продукції Corning оприлюднив прогноз на третій квартал, який виявився трохи нижчим за очікування аналітиків Волл-стріт, повідомляє Reuters. На цьому тлі акції компанії на передринкових торгах втратили понад 16%.

Компанія очікує, що виручка у третьому кварталі становитиме від 4,9 до 5 мільярдів доларів, а скоригований прибуток на акцію – від 85 до 89 центів. Попри те, що такі показники передбачають річне зростання приблизно на 16% за виручкою та 28% за прибутком, інвестори звернули увагу на уповільнення розвитку найважливішого для компанії бізнесу.

У другому кварталі Corning отримала 4,74 мільярда доларів виручки, перевищивши консенсус-прогноз аналітиків у 4,61 мільярда доларів. Проте саме майбутні перспективи, а не вже досягнуті результати, стали головним фактором негативної реакції ринку.

Бум штучного інтелекту підтримує бізнес, але ризики залишаються

Найбільшу увагу інвестори приділили підрозділу Optical Communications, який виробляє оптоволоконні рішення для центрів обробки даних. Його продажі зросли на 32%, до 2,07 мільярда доларів, однак це нижче за темпи попереднього кварталу (36%) та значно менше, ніж річне зростання на 81%, зафіксоване торік.

У Corning зазначають, що попит на продукцію для інфраструктури генеративного штучного інтелекту продовжує зростати. Компанія також розширила співпрацю з Amazon і Nvidia, зміцнюючи свої позиції на ринку дата-центрів.

Водночас бізнес продовжує відчувати тиск через слабший попит на смартфони. Це негативно позначається на продажах захисного скла Gorilla Glass та інших спеціалізованих скляних продуктів, постачальником яких Corning є, зокрема, для Apple. Водночас сонячний підрозділ компанії майже подвоїв виручку до 438 мільйонів доларів, хоча квартал завершився зі збитком через модернізацію виробничих потужностей. Компанія очікує, що вже у третьому кварталі цей бізнес повернеться до прибутковості.

До речі, світовий розпродаж акцій виробників напівпровідників набирає обертів. Інвестори дедалі більше сумніваються, що бум штучного інтелекту зможе й надалі виправдовувати рекордні витрати компаній та їхню високу ринкову оцінку.