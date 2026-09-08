Бум на ринку облігацій: чому світові гіганти масово залучають мільярди доларів боргу

Світові корпорації та найбільші банки Азійсько-Тихоокеанського регіону влаштували справжній бум на ринку доларових облігацій, намагаючись залучити боргове фінансування до можливого підвищення відсоткових ставок. Лише в США цього тижня очікують випуск корпоративних бондів на вражаючу суму в 70 мільярдів доларів.

Чому бізнес масово залучає борги

Як повідомляє видання Bloomberg, понад 10 великих емітентів у регіоні вже вишикувалися в чергу за капіталом. Серед них опинився найбільший банк Японії Mitsubishi UFJ Financial Group, який планує продати облігації на 3,5 мільярда доларів, а також фінансові гіганти Mizuho Financial Group, Commonwealth Bank of Australia та виробник медичного обладнання Olympus.

Компанії поспішають скористатися сприятливим вікном можливостей, оскільки на ринку зберігається високий попит з боку інвесторів та відносна стабільність. Головним рушієм такого поспіху є очікування дій Федеральної резервної системи США, яка може тривалий час утримувати високі відсоткові ставки або навіть підняти їх через стійку інфляцію.

Облігації – це боргові цінні папери, за якими компанії позичають гроші в інвесторів під певний відсоток. Завдяки високим ставкам інвестори зараз можуть зафіксувати середню дохідність близько 5,5% річних за якісними доларовими корпоративними паперами, що робить такі вкладення дуже привабливими.

"Оскільки ставки в США можуть залишатися вищими довше, еміденти прагнуть рухатися вперед із фінансуванням. Кредитні спреди все ще вузькі, а ринковий настрій залишається сильним", – зазначила керівниця азійської стратегії CreditSights у Сінгапурі Зерліна Зенг.

Водночас колосальний вплив на ринок бондів чинить розвиток штучного інтелекту та цифрової інфраструктури. Технологічні гіганти залучають рекордні кошти, щоб фінансувати будівництво дата-центрів та обчислювальних потужностей.

Роль технологічного сектору та штучного інтелекту

За оцінками аналітиків Bloomberg Intelligence, великі технологічні компанії на кшталт Alphabet можуть витратити до 6 трильйонів доларів на капітальні видатки до 2030 року. Для цього вони активно виходять на глобальні ринки позикового капіталу.

"Компанії агресивно використовують ринок облігацій для фінансування будівництва центрів обробки даних, інфраструктури та обчислювальних потужностей. Цей апетит штовхнув глобальний випуск корпоративних облігацій до рекордних рівнів", – підкреслила керівниця підрозділу бондів Greater China в Citigroup Сіксі Сун.

Така активність свідчить про те, що глобальний бізнес готується до періоду дорогих грошей, намагаючись зафіксувати вигідні умови позик вже зараз.

Раніше ми розповідали, що американський технологічний гігант Nvidia оголосив про купівлю популярної платформи для розробників штучного інтелекту Hugging Face за 12,93 мільярда доларів. Ця угода стане однією з найбільших у історії компанії та має зміцнити її позиції на ринку відкритих моделей штучного інтелекту.