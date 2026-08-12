Біткойн зробив майже 9-кратний стрибок: скільки можна було заробити з 2020 року

Біткойн за останні шість років пережив кілька масштабних циклів зростання та падіння, але у довгостроковій перспективі його ціна залишається значно вищою, ніж на початку 2020 року. Якби інвестор придбав криптовалюту тоді й утримував її до серпня 2026 року, його вкладення зросли б приблизно у 8,8 раза.

Стрибок від 7 200 до понад 60 000 доларів

На початку 2020 року біткойн коштував близько 7 224 доларів, повідомляє Statmuse. Уже наприкінці того самого року його ціна сягнула приблизно 29 002 доларів, тобто лише за 12 місяців криптовалюта подорожчала більш ніж на 300%.

У 2021 році зростання продовжилося: біткойн піднявся до нового історичного максимуму близько 68 000 доларів у листопаді. Після цього ринок перейшов до тривалого падіння, а у 2022 році BTC опускався нижче 20 000 доларів.

У 2023 – 2024 роках криптовалюта знову почала відновлюватися. У березні 2024 року біткойн уперше піднявся вище 73 000 доларів, а в грудні того ж року перевищив позначку 100 000 доларів.

Наступний масштабний рух угору відбувся у 2025 році. За даними CoinGecko, у жовтні 2025 року біткойн перевищував 125 000 доларів, після чого почалася корекція.

Станом на 11 серпня 2026 року BTC торгується біля 64 000 доларів. Зокрема, вранці криптовалюта опускалася до приблизно 63 906 доларів.

Якщо порівняти ціну на початку 2020 року та нинішній рівень, отримаємо зростання приблизно на 785%, або майже 8,8 раза.

Скільки можна було заробити

Для наочності можна розглянути умовну інвестицію у 1 000 доларів на початку 2020 року. За ціною близько 7 224 доларів за один BTC на цю суму можна було придбати приблизно 0,1384 біткойна.

Якщо продати цей обсяг за ціною близько 63 906 у серпні 2026 року, інвестор отримав би приблизно 8 850 доларів. Тобто номінальний прибуток становив би близько 7 850 доларів, без урахування комісій, податків та інших витрат.

Водночас шлях до такого результату був далеко не стабільним. Після стрімкого зростання у 2021 році біткойн пережив масштабне падіння, а його ціна неодноразово змінювалася на десятки відсотків за відносно короткий період.

Важливо також враховувати, що інвестор, який продав би біткойн на піку 2025 року, отримав би значно більший результат. Максимальна ціна перевищила 124 000 доларів, тобто порівняно з початком 2020 року актив у певний момент коштував більш ніж у 17 разів дорожче.

Таким чином, біткойн із початку 2020 року продемонстрував величезне зростання, однак воно супроводжувалося різкими обвалами. Саме тому минула прибутковість криптовалюти не гарантує аналогічного результату в майбутньому.