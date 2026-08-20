Крипторинок отримав потужний поштовх від Трампа: що буде з Bitcoin та Ethereum

Криптовалютні активи різко подорожчали після того, як Дональд Трамп закликав Конгрес США ухвалити закон із чіткими правилами для цифрових активів. На цьому тлі Bitcoin перевищив позначку у 70 тисяч доларів, а акції криптокомпаній зросли на десятки відсотків.

Трамп вимагає чітких правил для крипторинку

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з представниками криптоіндустрії закликав Конгрес ухвалити закон, який встановить чіткі правила для цифрових активів, повідомляє Reuters. Глава Білого дому підтримав "справедливу версію" Clarity Act – законопроєкту, який уже тривалий час перебуває на розгляді Сенату.

Документ має визначити, які криптовалюти слід вважати цінними паперами, а які – товарами. Це також допоможе чіткіше розмежувати повноваження Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Для криптоіндустрії це важливий сигнал, адже учасники ринку роками скаржаться на невизначеність американського законодавства. Без чітких правил регулювання цифрових активів може залежати від зміни політичного курсу або судових рішень.

Водночас законопроєкт має і політичні перешкоди. Частина демократів і навіть деякі республіканці виступають проти документа без положень, які заборонятимуть політичним діячам, зокрема Трампу, отримувати прибуток від власних криптовалютних проєктів.

За даними Reuters, у 2025 році Трамп задекларував понад 1,4 мільярда доларів доходу від криптовалютних проєктів своєї родини.

Bitcoin пробив 70 тисяч доларів, а акції криптокомпаній злетіли

Заява Трампа швидко позначилася на фінансових ринках. Bitcoin подорожчав на 3,4% і пробив рівень у 70 тисяч доларів, який тривалий час стримував його зростання. На піку криптовалюта сягнула приблизно 71 700 доларів.

Ethereum також додав 3,3%, досягнувши найвищого рівня більш ніж за три місяці.

Ще сильніше відреагували акції компаній, пов'язаних із криптовалютами. Акції криптобіржі Coinbase зросли на 8,4%, а компанії Strategy, яка активно інвестує в Bitcoin, – приблизно на 10%.

Котирування найбільших майнерів також пішли вгору: Riot Platforms, MARA Holdings, Hut 8 та Bit Digital додали від 3% до 6%. Виробник обладнання для майнінгу Canaan показав ще сильнішу динаміку – його акції злетіли приблизно на 20%.

Позитивна реакція торкнулася й інших учасників крипторинку. Акції емітента стейблкоїнів Circle підскочили на 8%, а торговельної платформи Robinhood Markets – на 5%.

Ринок фактично повторює реакцію, яку криптоактиви демонстрували після ухвалення у США GENIUS Act у липні 2025 року. Тоді закон створив федеральну нормативну базу для стейблкоїнів і також став потужним позитивним сигналом для галузі.

Втім, нинішнє зростання відбувається на тлі слабшої динаміки крипторинку у 2026 році. З початку року Bitcoin втратив близько 18%, тому останній стрибок поки не означає повного перелому довгострокового тренду.

Якщо Конгрес справді просуне Clarity Act, це може стати новим каталізатором для криптовалютного сектору. Чіткі правила здатні зменшити регуляторні ризики для бізнесу та зробити цифрові активи привабливішими для інституційних інвесторів.

До речі, Ethereum після різкого зростання у серпні знову торгується вище 2 000 доларів, а протягом останньої доби його ціна додала майже 19%. Чи є нинішній рівень хорошою точкою для інвестицій, залежить від готовності інвестора витримувати високу волатильність та довгострокових очікувань щодо крипторинку.