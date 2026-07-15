"Я винен 1,2 мільярда доларів": Кіосакі пояснив, чому не боїться таких боргів

Відомий інвестор і автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кіосакі заявив, що має борг у розмірі 1,2 мільярда доларів. Водночас він переконує, що використовує позикові кошти не для споживання, а як інструмент для створення капіталу.

Чому Кіосакі не вважає мільярдний борг проблемою

Автор світового бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кіосакі під час подкасту Get Rich Education повідомив, що його сукупний борг перевищує 1,2 мільярда доларів. Попри величезну суму, інвестор не вважає її фінансовою проблемою.

За словами Кіосакі, принципова різниця полягає в тому, на що саме спрямовуються позикові кошти. Він наголосив, що не використовує кредити для фінансування особистих витрат чи споживчих покупок.

"Звичайні люди накопичують борги через кредитні картки або необдумані покупки. Я ж позичаю гроші для придбання активів, які здатні приносити дохід", – пояснив інвестор.

Водночас Кіосакі застеріг, що така стратегія підходить далеко не всім. На його думку, вона вимагає високого рівня фінансової грамотності, досвіду та глибокого розуміння роботи інвестиційних ринків. Він не рекомендує повторювати власний підхід без відповідної підготовки.

Чому інвестор критикує пенсійні накопичення

Окрім теми боргів, Роберт Кіосакі вкотре розкритикував традиційні пенсійні програми. Він переконаний, що інфляція та економічна політика держав із часом можуть суттєво знецінити такі накопичення.

На його думку, популярні у США пенсійні рахунки, зокрема 401(k), не гарантують фінансової безпеки в майбутньому. Кіосакі вважає, що інвесторам варто більше уваги приділяти активам, які здатні приносити дохід і зростати в ціні.

Водночас така позиція є дискусійною. Багато фінансових консультантів не погоджуються з оцінками Кіосакі, наголошуючи, що диверсифіковані інвестиційні портфелі та податкові переваги пенсійних програм залишаються важливими інструментами довгострокового накопичення капіталу.

Попри суперечливі заяви, головний меседж інвестора залишається незмінним: перш ніж вкладати гроші чи використовувати кредитне плече, необхідно інвестувати у власні знання. Саме фінансова освіта, за словами Кіосакі, є основою успішного управління капіталом.