Стало відомо, скільки акцій SpaceX належить Google після гучного IPO

Google розкрила обсяг своєї частки у SpaceX після гучного виходу компанії на біржу. Зростання вартості інвестицій суттєво підсилило фінансові результати материнської компанії Alphabet.

Скільки Google інвестувала у SpaceX

Компанія Alphabet, якій належить Google, повідомила, що її пакет акцій SpaceX після первинного публічного розміщення (IPO) оцінюється у 94,1 мільярда доларів, повідомляє Bloomberg. Про це стало відомо з квартального звіту компанії.

Google стала одним із ранніх інвесторів SpaceX, і зі зростанням вартості космічної компанії ця інвестиція дедалі більше впливає на фінансові показники Alphabet. Після виходу SpaceX на біржу частина акцій підпадає під обмеження на продаж. Зокрема, папери на 80 мільярдів доларів мають короткострокові обмеження на відчуження, тоді як ще 14,1 мільярда доларів залишатимуться заблокованими щонайменше до третього кварталу наступного року.

Окрім SpaceX, інвестиційний портфель Alphabet містить частку у компанії Anthropic, яка є одним із лідерів у сфері штучного інтелекту. Саме переоцінка цих активів стала одним із головних факторів покращення фінансових результатів корпорації.

За підсумками другого кварталу сукупне зростання вартості інвестицій Alphabet сягнуло майже 100 мільярдів доларів, що суттєво збільшило чистий прибуток компанії. Це свідчить, що стратегія ранніх вкладень у перспективні технологічні компанії продовжує приносити Alphabet значні фінансові дивіденди.

Тим часом акції SpaceX продовжують дешевшати після виходу на біржу, відкриваючи можливості для інвесторів, які грають на зниження. За оцінками аналітиків, шортисти вже отримали паперовий прибуток у розмірі 15,5 мільярда доларів.