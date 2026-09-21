Ринки реагують на потепління: акції та валюти підскочили після переговорів США і Китаю

Акції та валюти країн, що розвиваються, зросли після успішних переговорів між США та Китаєм напередодні саміту лідерів двох держав. Ключовий індекс MSCI для цих ринків додав 1,1% та досяг максимуму за понад тиждень на тлі подорожчання технологічних гігантів.

Переговори США та Китаю сприяли росту акцій

Акції та валюти країн, що розвиваються, зросли після успішних переговорів між США та Китаєм напередодні саміту лідерів двох держав. Ключовий індекс MSCI для цих ринків додав 1,1% та досяг максимуму за понад тиждень на тлі подорожчання технологічних гігантів. Як повідомляє видання Bloomberg, додатковим чинником для позитивних настроїв інвесторів стало також падіння цін на нафту, яке триває вже четвертий день поспіль.

Основне зростання фондових індексів забезпечили акції технологічних компаній, серед яких Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co та MediaTek. Одночасно позитивну динаміку продемонстрував і регіональний валютний індекс.

За підсумками зустрічі у Нью-Йорку Вашингтон і Пекін домовилися започаткувати спеціальний діалог щодо штучного інтелекту для визначення спільних цілей та загроз. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав переговори з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном дуже успішними, а китайська сторона оцінила їх як позитивні.

Тимчасове продовження торговельного перемир'я між США та Китаєм є нашим базовим сценарієм,

– Джон Міллер та Купер Прайд, аналітики компанії TD Cowen.

Експерти також підкреслили, що кардинальні зміни в американських тарифах на сонячні панелі чи обмеженнях на імпорт авто наразі є малоймовірними.

Ситуація на валютному ринку Азії

На валютному майданчику найкращі результати продемонстрували тайванський долар та південнокорейська вона, які випередили інші регіональні валюти.

Водночас індонезійська рупія опинилася серед відстаючих через очікування рішення центрального банку щодо відсоткової ставки. Інвестори остерігаються, що звуження розриву доходності з держоблігаціями США знизить привабливість індонезійських активів.

Тим часом ціна біткоїна тестує ключовий рівень – 76,7 тисячі доларів – після підвищення ставок Федеральною резервною системою. Ціна тримається біля цієї позначки, поки трейдери оцінюють підвищення ставки та стежать за рівнем у пошуках ознак виходу з торгового діапазону вниз.