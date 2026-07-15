Штучний інтелект знову розігрів ринки: чому акції технологічних компаній стрімко зростають

Світові фондові ринки демонструють неоднозначну динаміку: технологічний сектор отримав потужний імпульс завдяки новинам зі сфери штучного інтелекту, тоді як зростання цін на нафту стримує оптимізм інвесторів. Додаткову увагу учасники ринку приділяють корпоративній звітності найбільших компаній та сигналам від Федеральної резервної системи США.

Штучний інтелект знову підтримав технологічний сектор

Світові фондові індекси в середу торгувалися без різких змін, однак саме технологічні компанії стали головними драйверами ринку, повідомляє Reuters. Причиною стала сильна квартальна звітність нідерландської компанії ASML – найбільшого у світі виробника обладнання для виготовлення мікрочипів.

Компанія не лише перевершила очікування аналітиків щодо фінансових результатів, а й підвищила прогноз на 2026 рік та оголосила про плани розширення виробничих потужностей. На тлі цього акції ASML підскочили майже на 8%, а разом із ними зросли й папери інших компаній, пов'язаних зі сферою штучного інтелекту.

Позитивний настрій підтримав американські та азійські біржі. Ф'ючерси на Nasdaq зросли приблизно на 0,5%, японський індекс Nikkei додав 1,5%, а південнокорейський KOSPI піднявся більш ніж на 6%.

Що ще впливає на настрої інвесторів

Додатковим позитивним фактором стали нові дані щодо інфляції у США. У червні споживчі ціни несподівано знизилися на 0,4%, а базова інфляція залишилася без змін. Це послабило побоювання інвесторів щодо можливого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою вже найближчим часом.

Разом із тим оптимізм ринку стримують геополітичні ризики. Ціни на нафту продовжили зростати після нового загострення ситуації навколо Ірану. Вартість нафти Brent піднялася до 85,31 долара за барель, що посилило побоювання щодо нового інфляційного тиску.

У центрі уваги інвесторів також залишається сезон корпоративної звітності. Найближчим часом фінансові результати представлять Morgan Stanley, BlackRock та Johnson & Johnson. Крім того, учасники ринку уважно стежитимуть за виступом представників Федеральної резервної системи та новими макроекономічними даними, які можуть визначити подальший напрямок світових фондових ринків.

До слова, спотова ціна на золото знизилася на 0,7% до 4023,7 долара за унцію, частково компенсувавши зростання на понад 2% у вівторок, оскільки зростання цін на нафту підживлювало побоювання щодо інфляції та невизначеність щодо перспектив ставок у США.