10 промптів ChatGPT для інвестора: як використовувати ШІ з користю

ChatGPT можна використовувати не лише для пошуку загальної інформації, а й для структурування інвестиційних досліджень, порівняння активів та перевірки власних ідей. Водночас відповіді штучного інтелекту не варто сприймати як готові інвестиційні рекомендації без перевірки даних і джерел.

Як змусити ChatGPT працювати на інвестора

Найкращий результат від ChatGPT можна отримати, якщо не просто запитувати "чи варто купувати цю акцію", а ставити моделі конкретне завдання, давати контекст і визначати формат відповіді. OpenAI зазначає, що чіткі та специфічні інструкції допомагають отримувати більш корисні результати, а промпт можна поступово уточнювати після першої відповіді.

Ось 10 готових промптів, які інвестор може адаптувати під власні потреби.

1. Аналіз компанії

"Проаналізуй компанію [назва] як потенційний довгостроковий інвестиційний актив. Розглянь її бізнес-модель, джерела доходів, конкурентні переваги, темпи зростання виручки та прибутку, боргове навантаження, грошові потоки, основні ризики та перспективи галузі. Відокрем факти від власних висновків і вкажи, які дані потрібно додатково перевірити".

2. Пошук сильних і слабких сторін акції

"Склади інвестиційний SWOT-аналіз компанії [назва]. Окремо покажи сильні сторони бізнесу, слабкі місця, можливості для зростання та загрози. Наприкінці назви 5 факторів, які найбільше можуть вплинути на ціну акції в найближчі роки".

Такий формат допомагає не зосереджуватися лише на позитивних сторонах компанії. Особливо корисно просити ШІ навмисно шукати аргументи проти власної інвестиційної ідеї.

3. Порівняння двох компаній

"Порівняй [компанія 1] і [компанія 2] як потенційні довгострокові інвестиції. Створи таблицю за показниками: виручка, прибуток, темпи зростання, маржинальність, борг, грошовий потік, оцінка акцій, дивіденди, конкурентні переваги та основні ризики. Після таблиці поясни, у чому перевага кожної компанії".

4. Пошук ризиків

"Я розглядаю інвестицію в [актив]. Спробуй виступити як скептичний аналітик і знайди 10 аргументів, чому ця інвестиція може виявитися невдалою. Для кожного ризику поясни його ймовірність, потенційний вплив на інвестицію та які показники потрібно відстежувати".

Це один із найкорисніших способів використання ШІ. Він змушує інвестора вийти за межі власної початкової гіпотези та побачити сценарії, які могли залишитися непоміченими.

5. Аналіз інвестиційного портфеля

"Ось мій портфель: [перелік активів і частки]. Проаналізуй його з точки зору диверсифікації. Визнач концентрацію за компаніями, секторами, країнами та класами активів. Покажи потенційні слабкі місця портфеля і запропонуй кілька варіантів його збалансування без конкретних рекомендацій щодо купівлі чи продажу".

6. Перевірка диверсифікації

"Проаналізуй цей набір активів: [перелік]. Визнач, які з них можуть бути сильно корельовані між собою або залежати від однакових економічних факторів. Поясни, чи справді цей портфель диверсифікований, і які ризики можуть залишатися прихованими".

Це особливо актуально для інвестора, який вважає, що має диверсифікований портфель лише тому, що володіє великою кількістю різних акцій.

7. Аналіз фінансового звіту

"Проаналізуй цей фінансовий звіт компанії [назва]. Визнач 10 найважливіших показників для інвестора. Поясни простими словами, що вони означають, які з них покращуються, які погіршуються та які можуть свідчити про потенційні проблеми бізнесу. Не роби висновків, якщо для них недостатньо даних".

Такий промпт особливо корисний, якщо користувач завантажує до ChatGPT сам звіт компанії, а не просить модель переказати інформацію, яку вона могла отримати з неперевірених джерел.

8. Аналіз інвестиційної ідеї

"Моя інвестиційна теза щодо [компанія/актив] така: [опис ідеї]. Перевір цю тезу критично. Наведи аргументи на її користь, аргументи проти, факти, які можуть її підтвердити або спростувати, і перелік показників, за якими я можу перевіряти її протягом наступних 12 місяців".

9. Сценарний аналіз

"Побудуй три сценарії для [компанія/актив] на [період]: позитивний, базовий і негативний. Для кожного опиши припущення щодо виручки, прибутку, попиту, процентних ставок, конкуренції та інших ключових факторів. Не прогнозуй точну ціну акції, а поясни, за яких умов кожен сценарій може реалізуватися".

Сценарний підхід допомагає уникнути помилки, коли інвестор розглядає лише один можливий розвиток подій.

10. Інвестиційний чекліст перед купівлею

"Створи чекліст із 20 питань, на які я маю відповісти перед купівлею акцій [компанія]. Включи питання про бізнес-модель, фінансові результати, оцінку компанії, конкурентів, борги, менеджмент, дивіденди, ризики та мою власну інвестиційну мету. Не давай рекомендації купувати чи продавати акції".

У результаті замість емоційного рішення "ця акція зараз зростає, тому треба її купити" інвестор отримує послідовний алгоритм перевірки власної ідеї.

Чому не варто сліпо довіряти відповідям ШІ

Попри користь таких інструментів, ChatGPT не варто перетворювати на автоматичного фінансового радника. FINRA, SEC та NASAA попереджають, що AI може генерувати неточну, неповну або застарілу інформацію, а тому дані та джерела потрібно перевіряти перед ухваленням інвестиційних рішень.

Особливо небезпечно використовувати промпти на кшталт "назви акцію, яка гарантовано зросте на 50%". Жоден ШІ не може гарантувати майбутню дохідність активу, а обіцянки гарантованого прибутку без ризику є одним із сигналів потенційного шахрайства.

Тому краще просити ChatGPT аналізувати, порівнювати, структурувати інформацію та ставити правильні запитання, а не ухвалювати рішення замість інвестора. Якщо модель наводить конкретні цифри, котирування, фінансові показники або новини, їх варто перевірити за первинними джерелами – звітами компаній, офіційними документами та надійними фінансовими платформами.

Фактично найкращий промпт для інвестора має містити три речі: контекст, конкретне завдання та бажаний формат відповіді. Саме такий підхід відповідає рекомендаціям OpenAI щодо ефективного промптингу.